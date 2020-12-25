"Арсенал" проявил интерес к Эрику Гарсии

"Арсенал" обозначил свой интерес к защитнику "Манчестер Сити" Эрику Гарсии.

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прекрасно осведомлен о таланте Гарсии благодаря своему опыту работы в "Сити" ассистентом Хосепа Гвардиолы.



Как сообщает The Sun со ссылкой на инсайдера AFC Bell, Микель хочет строить свою команду на "Эмирейтс" вокруг Эрика и уже установил контакт с представителями игрока.



Контракт Гарсии с "Сити" истекает в конце этого сезона, но уход Эрика в январе маловероятен — "горожане" будут готовы отпустить 19-летнего испанца посреди сезона только за 20 миллионов фунтов.



Куда вероятнее, что Гарсия покинет "Сити" в конце сезона свободным агентом, но, во-первых, Артете нужно самому избежать увольнения к тому времени, а, во-вторых, опередить "Барселону", которая также претендует на Эрика.



Ожидается, что выбор Гарсией нового клуба будет зависеть от того, где он сможет играть регулярно. В этом плане "Арсенал" имеет преимущество над "Барселоной".