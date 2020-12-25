Каррагер догадывается, почему Салах заигрывает с "Реалом" и "Барселоной"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер высказал свое предположение по поводу флирта нападающего "красных" Мохамеда Салаха с грандами Ла Лиги.

В своем недавнем интервью AS Салах назвал "Реал" и "Барселону" топ-клубами, а также заявил, что не может исключать свой переезд в Ла Лигу в будущем.



Каррагер не верит, что такого рода трансфер возможен, и подозревает, что игрок сборной Египта просто пытается выбить себе контракт получше с "Ливерпулем".



"Игрок выбрал странное время, чтобы инициировать такого рода трансферные истории. На мой взгляд, это послание владельцам "Ливерпуля", чтобы те предложили ему новый роскошный контракт".



"Пять лет назад "Ливерпуль" был был обеспокоен, видя, как клубы Ла Лиги охотятся за его игроками. Теперь этого нет".



"Сомневаюсь, что "Реал" и "Барса" могут позволить себе Салаха. Потратить свыше 125 миллионов фунтов на игрока, которому летом исполнится 29, — не самая удачная сделка", — пишет Каррагер в своей колонке в The Telegraph.