Полузащитник "Арсенала" Месут Озил провел переговоры с "Фенербахче" насчет своего трансфера в турецкий клуб со значительным понижением зарплаты.

В данный момент Озил готовится вступить в заключительные полгода по своему контракту с "Арсеналом" с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю.



Отъезд Месута с "Эмирейтс" в январе по-прежнему выглядит маловероятным, однако уже со следующей недели 32-немец будет волен заключить предварительное соглашение с кем-либо из заинтересованных клубов.



Как утверждает немецкое издание Bild, этим и пытается воспользоваться "Фенербахче", чья делегация специально ездила в Лондон на переговоры с Озилом.



Турецкий клуб надеется подписать Месута свободным агентом в конце сезона и готов платить игроку 150 тыс. фунтов каждые семь дней.