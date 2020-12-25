Анчелотти сообщил о травмах Хамеса и Ришарлисона

Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти сообщил, что матчи против "Шеффилд Юнайтед" и "Манчестер Сити" его команда, вероятно, проведет без плеймейкера Хамеса Родригеса и нападающего Ришарлисона.

Хамес совершенно точно пропустит два оставшихся матча "ирисок" в 2020 году, причиной чему является травма икроножной мышцы, из-за которой он отсутствует с 5 декабря.



Что касается Ришарлисона, то у него подозревают сотрясение после столкновения с защитником "Манчестер Юнайтед" Эриком Байи во время четвертьфинального матча Кубка Лиги на этой неделе.



"Если у него (Ришарлисона) действительно сотрясение, он должен получить отдых. Мы должны следовать протоколам, а также должны заменить его лучше, чем в предыдущий раз (когда Ришарлисон был дисквалифицирован на три матча, и "Эвертон" все три проиграл)".



"Кроме того, в ближайших двух матчах не будет доступен Хамес".



"Если Ришарлисона с нами не будет, у других игроков, которые играют не так много, появится отличная возможность показать свои качества", — цитирует Анчелотти официальный веб-сайт "Эвертона".