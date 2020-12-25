Бент: "Завоевание трофея оправдает назначение Моуриньо"

Экс-нападающий сборной Англии Даррен Бент считает, что завоевание Кубка Лиги оправдает назначение Жозе Моуриньо на должность главного тренера "Тоттенхэма".

Приход Моуриньо на тренерский мостик "шпор" в ноябре прошлого года стал определенным сюрпризом — Жозе до сих пор вызывает противоречивые мнения своей работой в Северном Лондоне.



На текущей неделе "Тоттенхэм" обыграл "Стоук" со счетом 1:3 и вышел в полуфинал Кубка Лиги, где теперь сыграет с "Брентфордом". Таким образом, "шпоры" находятся всего в двух победах от своего первого с 2008 года трофея, и Бент верит в успех Моуриньо.



"Им важно выиграть трофей, потому что это своего рода оправдает назначение Жозе Моуриньо".



"Почеттино замечательно потрудился в "Тоттенхэме", но Моуриньо они пригласили с конкретной целью — довести начатое до конца и выиграть трофей. В лице Жозе они обладают самым успешным человеком в этом деле".



"На мой взгляд, это было правильное назначение, и они так близки к финалу. Это отличная возможность для них, и Моуриньо знает, как закончить начатое", — сообщил Бент Sky Sports.