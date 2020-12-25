Двое игроков "Сити" заразились коронавирусом

Защитник Кайл Уолкер и нападающий Габриэль Жезус из "Манчестер Сити" заразились коронавирусом.

Сегодня, за день до домашнего матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла", "горожане" объявили, что очередной раунд тестирования на COVID-19 выявил четыре положительных результата внутри клуба.



Помимо двух игроков команды Хосепа Гвардиолы, инфицированными оказались двое членов персонала, но их имена не раскрываются.



В результате Кайл и Габриэль были вынуждены самоизолироваться и теперь пропустят матчи Премьер-Лиги против "Ньюкасла", "Эвертона" и "Челси".



Предполагаемой датой возвращения Уолкера и Жезуса на футбольное поле Sky Sports называет 6 января, когда "Сити" сыграет против "Манчестер Юнайтед" в полуфинале Кубка Лиги.