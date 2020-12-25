Двое игроков "Сити" заразились коронавирусом

Габриэль Жезус Защитник Кайл Уолкер и нападающий Габриэль Жезус из "Манчестер Сити" заразились коронавирусом.

Сегодня, за день до домашнего матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла", "горожане" объявили, что очередной раунд тестирования на COVID-19 выявил четыре положительных результата внутри клуба.

Помимо двух игроков команды Хосепа Гвардиолы, инфицированными оказались двое членов персонала, но их имена не раскрываются.

В результате Кайл и Габриэль были вынуждены самоизолироваться и теперь пропустят матчи Премьер-Лиги против "Ньюкасла", "Эвертона" и "Челси".

Предполагаемой датой возвращения Уолкера и Жезуса на футбольное поле Sky Sports называет 6 января, когда "Сити" сыграет против "Манчестер Юнайтед" в полуфинале Кубка Лиги.


Метки Жезус, Манчестер Сити, Уолкер

Автор mihajlo   

Дата 25.12.2020 15:00

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