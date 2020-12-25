В лазарете "Ливерпуля" осталось только трое
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поведал, что в лазарете его команды осталось только трое игроков.
Ранее на текущей неделе стало известно, что Тиаго Алькантара, Джеймс Милнер и Джердан Шакири вернулись к тренировкам в общей группе.
Немногим ранее в строй вернулся Алекс Окслейд-Чемберлен, а это означает, что в списке потерь "Ливерпуля" остаются только Виргил Ван Дейк, Джо Гомес и Диогу Жота, причем последний может восстановиться к концу января.
Также стоит отметить, что отсутствующий с мерсисайдского дерби в октябре Алькантара не сыграет против "Вест Хэма" на Boxing Day — 29-летний полузащитник все еще нуждается в тренировках.
"Тиаго сделал свои первые шаги на пути к возвращению к тренировкам с первой командой. Он еще не в полном порядке. После столь длительного отсутствия мы не можем торопить его", — цитирует Клоппа Daily Mirror.
25.12.2020 14:00
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Если Тиагу наберет оптималку, то перспектива сумасшедшая
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