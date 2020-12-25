Байи и Ришарлисон помирилсь в инстаграме

Нападающий "Эвертона" Ришарлисон и защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи уладили свой конфликт посредством общения в инстаграме.

В минувшую среду "красные дьяволы" выбили "ирисок" из Кубка Лиги, отпраздновав победу 0:2 на "Гудисон Парк" в рамках 1/4 финала.



Во время этого матча Байи врезал Ришарлисону по голове, в результате чего 23-летнему бразильцу потребовалась замена.



После игры Эрик извинился за грубую игру через общедоступную запись в социальной сети, а также убедился, что Ришарлисон не держит обиды, обменявшись с пострадавшим игроком личными сообщениями.



