Байи и Ришарлисон помирилсь в инстаграме
Нападающий "Эвертона" Ришарлисон и защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи уладили свой конфликт посредством общения в инстаграме.
В минувшую среду "красные дьяволы" выбили "ирисок" из Кубка Лиги, отпраздновав победу 0:2 на "Гудисон Парк" в рамках 1/4 финала.
Во время этого матча Байи врезал Ришарлисону по голове, в результате чего 23-летнему бразильцу потребовалась замена.
После игры Эрик извинился за грубую игру через общедоступную запись в социальной сети, а также убедился, что Ришарлисон не держит обиды, обменявшись с пострадавшим игроком личными сообщениями.
25.12.2020 13:00
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А потом они потрахались
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