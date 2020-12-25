Мейсон предсказывает запрет на игру головой в футболе

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" и "Халла" Райан Мейсон предположил, что игра головой как элемент футбола перестанет существовать через 10-15 лет.

Мейсон, сыгравший один матч за сборную Англии, был вынужден завершить игровую карьеру после того, как получил перелом черепа в столкновении с Гари Кэхиллом из "Челси" на "Стэмфорд Бридж" в 2017 году.



Исследование доктора Вилли Стюарта показывает, что люди, поигравшие в футбол на профессиональном уровне, в три с половиной раза чаще склонны к старческому слабоумию, чем обычный человек.



Чем больше инцидентов будет возникать и чем больше исследований будет публиковаться, тем острее будет становиться вопрос о запрете игры головой, считает 29-летний Мейсон.



"Меня не удивит, если через 10-15 лет игры головой не будет в футболе. Появляется все больше и больше исследований, и я думаю, мы узнаем еще много всего довольно шокирующего".



"Не уверен, что футболисты полностью отдают себе отчет насчет возможного ущерба. Чем больше исследований в этом отношении будет появляться, чем больше понимания будет у действующих игроков, тем лучше".



"Допускаю, что может даже дойти до того, что тебе нужно будет подписать документ, подтвердив свое согласие на риск".



"Это вызывает большую обеспокоенность. Проблема в том, что мы не знаем эффект на нашу последующую жизнь", — сообщил Мейсон BBC.