Мейсон предсказывает запрет на игру головой в футболе

Гари Кэхилл и Райан Мейсон Бывший полузащитник "Тоттенхэма" и "Халла" Райан Мейсон предположил, что игра головой как элемент футбола перестанет существовать через 10-15 лет.

Мейсон, сыгравший один матч за сборную Англии, был вынужден завершить игровую карьеру после того, как получил перелом черепа в столкновении с Гари Кэхиллом из "Челси" на "Стэмфорд Бридж" в 2017 году.

Исследование доктора Вилли Стюарта показывает, что люди, поигравшие в футбол на профессиональном уровне, в три с половиной раза чаще склонны к старческому слабоумию, чем обычный человек.

Чем больше инцидентов будет возникать и чем больше исследований будет публиковаться, тем острее будет становиться вопрос о запрете игры головой, считает 29-летний Мейсон.

"Меня не удивит, если через 10-15 лет игры головой не будет в футболе. Появляется все больше и больше исследований, и я думаю, мы узнаем еще много всего довольно шокирующего".

"Не уверен, что футболисты полностью отдают себе отчет насчет возможного ущерба. Чем больше исследований в этом отношении будет появляться, чем больше понимания будет у действующих игроков, тем лучше".

"Допускаю, что может даже дойти до того, что тебе нужно будет подписать документ, подтвердив свое согласие на риск".

"Это вызывает большую обеспокоенность. Проблема в том, что мы не знаем эффект на нашу последующую жизнь", — сообщил Мейсон BBC.


Метки Мейсон, травмы

Автор mihajlo   

Дата 25.12.2020 12:00

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  1. bossvasilika 25.12.2020 12:36 # bossvasilika
    Шапки всем выдадут как у Петера Чеха и все норм. Бредовые мысли запретить игру головой. Тогда уже в боксе запретить бить по голове

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  2. lancerlancer1 25.12.2020 12:32 # lancerlancer1
    Крутой фильм есть на эту тему с Уиллом Смитом, Защитник! Там про американский футбол, но тема одна и та же

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  3. shakur 25.12.2020 12:16 # shakur
    В США уже запрещено на детском уровне

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  4. mrsimph 25.12.2020 12:03 # mrsimph
    Америку открыл, профессиональный спорт калечит людей. Надо себе отдавать в этом отчёт.

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