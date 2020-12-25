Мерсон посоветовал Артете играть, как в прошлом сезоне

Бывший полузащитник "Арсенала" Пол Мерсон призвал главного тренера "канониров" Микеля Артету сделать шаг назад и вернуться к более оборонительному стилю футбола.

Заступив на тренерский мостик "Арсенала" год назад, Артета достаточно быстро преобразил лондонскую команду, пускай не без ущерба для зрелищности.



"Канониры" не боялись обороняться большими силами и играть вторым номером, что обеспечило им победу в Кубке Англии, и Мерсон чувствует, что после восьми поражений в 14 первых матчах нынешнего сезона Премьер-Лиге нужно вернуться к тому заточенному на результат футболу.



"Конечно, уверенность "Арсенала" в себе оставляет желать лучшего, и это может иметь большое значение. "Манчестер Юнайтед" выглядит другой командой, поверив в себя, но Артете нужно вернуться к тому, что обеспечило "Арсеналу" успех на первичном этапе. Нужно вернуться к тактике на полуфинал Кубка Англии против "Манчестер Сити", на финал против "Челси".



"Им нужно вернуться к этому стилю игры, но он, будучи молодым и неопытным тренером, находится в таком положении, что чувствует необходимость продолжать прогрессировать".



"Он должен вернуться к тому, чтобы "Арсенал" снова стал неприятным соперником, использующим контратаки на скорости. В данный момент есть ощущение, что Артета больше сосредоточен на зрелищном футболе и стесняется того стиля игры, считая ту тактику негативной. Это не есть хорошо".



"Лидс" напоминает прежний "Арсенал" восемь или девять лет назад. Тот "Арсенал" ничего не выигрывал, но каждый обожал их, потому что ты заранее знал, что увидишь хороший матч".



"Артете нужно вернуться к тому, что обеспечило ему успех первоначально. Они победили очень крепкий "Манчестер Сити", и Артете следует показать игрокам видео того матча", — сообщил Мерсон Sky Sports.