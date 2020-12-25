Невилл предостерег "Юнайтед" от панических покупок в январе

Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что "Манчестер Юнайтед" должен воздержаться от панических покупок в январе.

Прямо сейчас "Юнайтед" занимает третье место в Премьер-Лиге, по потерянным уступая всего два очка лидирующему "Ливерпулю".



В последнее время главному тренеру "красных дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру удалось приглушить критику в свой адрес, однако Невилл призывает свой бывший клуб разумно подойти к поиску усиления в январе.



"Если будет доступен правильный игрок, тогда да, "Манчестер Юнайтед" следует выйти на трансферный рынок в январе, потому что их состав нуждается в усилении. Но если такого игрока не будет, они не должны паниковать. В последние годы у них с этим чуть лучше".



Я бы сказал, что "Манчестер Юнайтед" — противоречивая команда. Две-три недели назад ты смотрел на них и чувствовал, что сезон будет тяжелым и что прежняя история повторяется. Они вылетели из Лиги Чемпионов и были ужасны в первом тайме против "Вест Хэма" — я там присутствовал".



"Но если посмотреть на результат матча против "Эвертона", то стакан наполовину полон. Они блестяще сыграли против "Лидса", забив шесть голов, а затем произвели девять изменений в составе на матч с "Эвертоном". Каждый задействован в процессе".



"На Boxing Day их ждет важный матч против "Лестера", но если они отправятся туда и одержат победу, это действительно укрепит их уверенность в себе. Это контрастирует с тем, что было две недели назад, когда под вопрос ставилось дальнейшее пребывание тренера — не мной, потому что я всегда думал, что Оле должен доработать до конца сезона, как минимум".



"Он уходил с поля "Гудисон Парк" с улыбкой на лице, фанаты были счастливы, в их составе играли классные игроки. Если они просто войдут в ритм и обретут стабильность... Они пока не сформировались как команда, но они становятся лучше, сильнее, и они обладают игроками, способными делать результат", — сообщил Невилл в своем подкасте.