Невилл предостерег "Юнайтед" от панических покупок в январе
Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что "Манчестер Юнайтед" должен воздержаться от панических покупок в январе.
Прямо сейчас "Юнайтед" занимает третье место в Премьер-Лиге, по потерянным уступая всего два очка лидирующему "Ливерпулю".
В последнее время главному тренеру "красных дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру удалось приглушить критику в свой адрес, однако Невилл призывает свой бывший клуб разумно подойти к поиску усиления в январе.
"Если будет доступен правильный игрок, тогда да, "Манчестер Юнайтед" следует выйти на трансферный рынок в январе, потому что их состав нуждается в усилении. Но если такого игрока не будет, они не должны паниковать. В последние годы у них с этим чуть лучше".
Я бы сказал, что "Манчестер Юнайтед" — противоречивая команда. Две-три недели назад ты смотрел на них и чувствовал, что сезон будет тяжелым и что прежняя история повторяется. Они вылетели из Лиги Чемпионов и были ужасны в первом тайме против "Вест Хэма" — я там присутствовал".
"Но если посмотреть на результат матча против "Эвертона", то стакан наполовину полон. Они блестяще сыграли против "Лидса", забив шесть голов, а затем произвели девять изменений в составе на матч с "Эвертоном". Каждый задействован в процессе".
"На Boxing Day их ждет важный матч против "Лестера", но если они отправятся туда и одержат победу, это действительно укрепит их уверенность в себе. Это контрастирует с тем, что было две недели назад, когда под вопрос ставилось дальнейшее пребывание тренера — не мной, потому что я всегда думал, что Оле должен доработать до конца сезона, как минимум".
"Он уходил с поля "Гудисон Парк" с улыбкой на лице, фанаты были счастливы, в их составе играли классные игроки. Если они просто войдут в ритм и обретут стабильность... Они пока не сформировались как команда, но они становятся лучше, сильнее, и они обладают игроками, способными делать результат", — сообщил Невилл в своем подкасте.
25.12.2020 10:00
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от куда паника?:)
дятел летом никого толком подписать не мог, куда ему зимой то.
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1 января от Виллы 7:2 получат и обретут стабильность))))
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Грязный гарольд, шёл бы ты уже наxуй
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