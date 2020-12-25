Адамс: "Венгер бы никогда не подписал Виллиана"

Легенда "Арсенала" Тони Адамс раскритиковал лондонский клуб за подписание вингера Виллиана.

В минувшее трансферное окно Виллан перешел в "Арсенал" из "Челси" свободным агентом, заключив с "канонирами" роскошный трехлетний контракт.



Адамс недоволен этим трансфером и считает, что бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер никогда бы не пригласил 32-летнего бразильца на "Эмирейтс".



"На мой взгляд, это говорит об их лени при комплектации состава. В данный момент есть большие вопросы к тому, как у них налажен этот процесс".



"При Арсене Венгере мы наблюдали удивительных игроков и удивительные принципы. Он бы нашел молодого игрока. Арсен даже не стал бы рассматривать Виллиана, управляй он до сих пор клубом".



"Арсен бы подумал, что нападающий в возрасте 30 лет просто не сможет стабильно демонстрировать желаемый им уровень, так что этот трансфер был бы немыслим при нем".



"Налицо рекомендация агента. У Виллиана тот же агент, что и у их спортивного директора (Эду). Это был легкий вариант для него — вот трехлетний контракт и дело сделано. Думаю, это говорит об очень плохой работе по комплектации состава".



"И для игрока вроде Виллиана нанести всего один удар в 12 матчах... Мне хочется кричать: "Постой, выпусти Уиллока туда". У нас вернулся Мартинелли. Есть другие варианты", — сообщил Адамс Stadium Astro.