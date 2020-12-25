Лэмпард предостерег насчет ожиданий от "Челси"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что превращение его команды в претендента на титул Премьер-Лиги — это поступательный процесс.

25 очков после 14 первых матчей — это второй худший старт "Челси" в сезоне в эпоху Романа Абрамовича. По словам Лэмпарда, на то есть свои причины, и Фрэнк считает, что было бы преждевременно причислять "синих" к числу реальных участников чемпионской гонки.



"Я доволен началом сезона, но мы, тренеры, всегда хотим большего".



"Реальность такова, что мы начали сезон с рядом новых игроков, другие отсутствовали, плюс у нас не было полноценной предсезонной подготовки. Глядя на наши ранние результаты, видно, что у нас были как хорошие матчи, так и не очень".



"Но затем мы выдали очень хорошую серию, значительно прибавив как команда, поэтому я вполне доволен, но мы хотим большего. Мы хотим сражаться за трофеи, но мы должны понять, что зачастую это поступательный процесс. Мы сделали кое-какие шаги, но я чувствую, что у нас есть потенциал для гораздо большего".



"Если этот сезон что-нибудь и показал, то это возникновение сложных моментов у большинства команд, и в значительной мере это связано с подготовкой, которой у нас определенно не было. Нам нельзя чересчур забегать вперед".



"Мы должны думать о ближайших матчах, спокойно реагируя на поражения, как на прошлой неделе, и даже на беспроигрышную серию. Важно сосредоточиться на последовательном прогрессе".



"Сложно ставить какую-то цель. Я просто прошу игроков выступить лучше, чем годом ранее, независимо от ситуации. Четвертое место в прошлом году было хорошим результатом, учитывая обстоятельства, но каждый сезон отличается, и каждая команда вокруг нас становится лучше".



"Мы купили кое-каких игроков, и некоторым из них требуется время, поэтому я не ставлю долгосрочных целей. Мы стремимся сократить наблюдавшееся в предыдущих сезонах отставание от "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" в плане стабильности. У нас были свои периоды стабильности и хороших результатов, но нам нужно стать еще стабильнее, чтобы побороться за титул", — сообщил Лэмпард Sky Sports.