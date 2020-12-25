Кертис Джонс: Новый Стивен Джеррард для "Ливерпуля"?

В текущем сезоне все более важным игроком для "Ливерпуля" становится полузащитник Кертис Джонс. Его игра против "Тоттенхэма" настолько впечатлила болельщиков и экспертов, что многие британские журналисты провели параллели со Стивеном Джеррардом, который в недавнем прошлом был наставником Джонса в молодежной команде.

Недавно ушедший от нас Жерар Улье посчитал бы игру 19-летнего Джонса в матче с "Тоттенхэмом" чем-то знакомым и вполне уместным в полузащите "Ливерпуля". Возможно, это очень символичное совпадение, что Кертис носит майку под номером 17, которую Улье когда-то вручил подростку по имени Стивен Джеррард в конце 90-х.



Сравнения, конечно, несколько преждевременны и опрометчивы, но Кертис Джонс шагнул на территорию Стивена Джеррада настолько невозмутимо, что слова Жозе Моуриньо о том, что у "Ливерпуля" нет проблем с составом, перед игрой со "шпорами" оказались почти правдивыми.



Похвалил Кертиса и Юрген Клопп: "Кертис — наш парень, который хочет остаться здесь на многие годы. Представьте, если бы нам пришлось его подписывать! Это игрок высокого класса — он бы стоил недешево".



Игра Кертиса Джонса привлекала внимание и ранее, так как в этом сезоне юный полузащитник очень близко подобрался к основе, но в поединке с "Тоттенхэмом" прошло его боевое крещение. Он отличался тактической зрелостью, а самое главное — никто на самом деле не заметил, что у "Ливерпуля" в центре поля были какие-то кадровые проблемы.



Кертис — больше не талантливый подросток. Не просто — игрок с потенциалом. Теперь он — будущее "Ливерпуля", которое потихоньку становится неотъемлемой частью настоящего. Что самое интересное, в отличие от того же Фила Фодена из "Манчестер Сити", Джонс не слыл выдающимся талантом в детские годы, а его отношение к футболу не всегда было профессиональным. Все изменилось в последнее время, когда Джонс стал напоминать необработанный алмаз.



Джонс вырос в Токстете — районе, откуда родом Робби Фаулер. Его детство прошло на Гилберт-Стрит и в школе Сент-Винсент-де Пол, где Кертис и его товарищи регулярно одалживали переносные ворота, чтобы установить их на улице для регулярных футбольных баталий.



С шестилетнего возраста, когда Джонс оказался в академии "Ливерпуля", с ним работали директор юношеского сектора Алекс Инглторп, тренер команды U-22 Барри Левтас, его предшественник Нил Кричли (ныне — менеджер "Блэкпула") и конечно же — Юрген Клопп. Все они способствовали развитию Кертиса.



Но кроме всех них с Джонсом еще поработали два особенных для него человека — Стивен Джеррард и Джеймс Милнер. Стиви Джи стал тренером команды U-18 в апреле 2017 года, а Милнер взял шефство над Джонсом, когда тот начал тренироваться с основным составом.



По его собственному признанию, Джонс не относился к футболу так серьезно, как должен был, и именно советы Стивена Джеррарда помогли Кертису "взять себя в руки" и начать тренироваться с полной отдачей. Сейчас Кертис старается приходить на тренировку первым и уходить последним, что с ним редко случалось в юношеском возрасте. Когда с ним работал Джеррард, Джонс получил ряд важных жизненных уроков, а также советов по максимальному развитию своих способностей, которые помогли ему работать усерднее, прогрессировать.



Успех "Ливерпуля" во многом обязан тем стандартам трудовой этики на тренировках, которые установили такие игроки, как Джордан Хендерсон, Джеймс Милнер и Адам Лаллана, недавно ушедший в "Брайтон". Раздевалка — сложная среда, которая становится финальным этапом для подготовки молодых игроков, когда те уже готовы присоединиться к основной команде. В "Ливерпуле" процесс привлечения игроков из академии к основной обойме налажен отлично, чем и объясняются последние успехи таких игроков, как Джонс, Рис и Нико Уильямсы, Нэт Филлипс, Кувин Келлехер.



Джеймс Милнер сразу же проявил суровую любовь к Джонсу, бросив ему вызов на тренировочном поле и предупредив Кертиса, что тому не стоит обольщаться, если что-то сейчас дается легко — когда сцена станет грандиознее, требования моментально повысятся. Милнер регулярно следит за тем, чтобы Джонс развивал свою левую ногу, умение играть головой и работал над физикой.



Если бы Джонс не был готов работать с мячом и участвовать в командном прессинге по стандартам "Ливерпуля", вряд ли бы он вообще появился в основной обойме. Но изначально он был слишком самоуверенным, и именно ежовые рукавицы Милнера помогли ему быстрее привыкнуть к высоким стандартам Премьер-Лиги уже на тренировках. После "уроков Милнера" Джонсу были не так уж и страшны соперники из других клубов Премьер-Лиги, так как Джеймс давно известен отсутствием компромиссов на поле и на тренировках.



"Когда ты являешься выдающимся талантом во всех возрастных группах, как Кертис, это нормально, что у тебя есть уверенность в себе", — сказал Юрген Клопп после игры с "Тоттенхэмом". "Он очень уверен в себе и в том, что ничто и никто не может помешать ему".



"Он был ребенком, когда пришел к нам. Это нормально. Он привык к тому, что он — лучший в своем возрасте, со своими сверстниками, и ничто не может удивить его. Но затем он присоединился к основной команде, где действительно много хороших игроков. Большинство из них лучше, потому что у них больше опыта".



"В этой ситуации многим талантливым игрокам трудно адаптироваться и перейти из положения принца к статусу нормального игрока основной команды. Но это многое говорит о невероятных лидерских качествах наших более опытных игроков, потому что именно они помогли Кертису безболезненно пройти этот путь".



В конце концов, именно Кертис Джонс создал свою судьбу. Он прислушивался к советам старших товарищей. Кроме того, одними из тех людей, которые направили его по верному пути, были мама Сандра и старший брат, уберегавшие его в юном возрасте от темной стороны улицы. Также Кертису немного повезло с тем, что в этом сезоне у "Ливерпуля" было немало травмированных игроков, что предоставило ему возможность проявить себя.



Отличительная черта Кертиса — умение доводить дело до конца. Его передачи очень точны, и в этом сезоне он демонстрирует хорошие результаты в этом компоненте. Его показатель точности передач — 92.4%, причем точность передач на половине поля соперников практически такая же — 91.5%.



Возможно, столь бережное отношение к мячу у Кертиса — из-за любви к баскетболу. Его мировоззрение во многом сформировано под влиянием кумиров из мира НБА — Леброна Джеймса, Майкла Джордана и Коби Брайанта. Умение перенимать опыт старших товарищей и уважаемых людей из мира спорта, изучать их опыт и разбирать собственную игру со скрупулезностью криминалиста — вот те качества, которые помогли Кертису приблизиться к основному составу чемпиона Англии.







Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru