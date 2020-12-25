Лэмпард: "Очень доволен Абрахэмом"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что доволен игрой нападающего Тэмми Абрахэма в этом сезоне.

Отличившись против "Вест Хэма" в минувший понедельник, Абрахэм стал вторым после Эдена Азара самым молодым игроком в истории "Челси", достигшим рубежа в 20 голов за клуб в Премьер-Лиге.



Эти 20 голов, включая пять в нынешнем сезоне, Тэмми забил в 47 матчах Премьер-Лиги. И хотя к способности 23-летнего англичанина быть основным бомбардиром "синих" по-прежнему есть вопросы, Лэмпард лишь может похвалить подопечного.



"Я очень доволен его формой, Тэмми многое дает команде. Мы видели это против "Вест Хэма" и видели любой другой раз, когда он играл в нынешнем сезоне".



"Тэмми и Оливье Жиру многое дают нам, каждый — по своему и в разные моменты".



"Теперь ему нужно просто продолжать работать и продолжать прогрессировать. Он был великолепен в прошлом сезоне, совершив настоящий прорыв. Он заявил о себе в Премьер-Лиге и проявил себя 9-м номером "Челси", но он может стать лучше".



"Я очень доволен им", — цитирует Лэмпарда Daily Mirror.