Приоритет МЮ — покупка центрального защитника
"Манчестер Юнайтед" определился со своей приоритетной трансферной задачей на 2021 год.
По информации The Telegraph, больше всего главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер жаждет укрепить центр обороны — или уже в январе, или следующим летом.
Несмотря на то, что в этом сезоне Харри Магуайр и Виктор Линделеф утвердились в качестве основной связки центральных защитников, Сульшер все равно хочет добавить мастерства и скорости в этой зоне.
Очевидной целью для "Юнайтед" видится Давид Алаба, который вступает в заключительные шесть месяцев по своему контракту с "Баварий", однако авторитетное издание считает маловероятным, что "дьяволы" включатся в борьбу с "Реалом", ПСЖ, "Челси" и "Манчестер Сити" за опытного австрийца.
Также сообщается, что "Юнайтед" охладел к Дайо Упамкано из "РБ Лейпциг". Француз остается на радаре у Сульшера, но в данный момент "дьяволы" ищут другие варианты.
24.12.2020 23:00
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щас какой-нить кабак купят и будет второй линделеф
Аве Оле
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