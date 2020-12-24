22-летний парень с русскими корнями покупает "Сандерленд"

Кирилл Луи-Дрейфус 22-летний Кирилл Луи-Дрейфус согласовал приобретение "Сандерленда" из Лиги Один.

Кирилл является сыном бывшего владельца "Марселя" Робера Луи-Дрейфуса и Маргариты Луи-Дрейфус, уроженки Ленинграда и самой богатой русской женщины в мире.

В прошлом месяце Forbes оценил состояние Маргариты в 5.6 млрд. долларов, и часть семейного капитала Кирилл решил инвестировать в клуб третьего английского дивизиона.

В данный момент сделка находится на одобрении у Футбольной Лиги. Sky Sports ожидает, что в начале января молодой человек вступит в должность президента "черных котов".

Кирилл покупает "Сандерленд" у Стюарта Дональда, который в свою очередь приобрел контрольный пакет акций клуба у Эллиса Шорта в мае 2018.


Метки Луи-Дрейфус, Сандерленд

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2020 22:00

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  1. jabajaba 24.12.2020 22:51 # jabajaba
    футбольный менеджер оффлайн

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  2. alexomck 24.12.2020 22:23 # alexomck
    сын маминой подруги.

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  3. rinat-manutd 24.12.2020 22:19 # rinat-manutd
    Какая хрен разница какие у него корни?

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  4. lahmatyj 24.12.2020 22:14 # lahmatyj
    Местным глорам на заметку.

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