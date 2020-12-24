22-летний парень с русскими корнями покупает "Сандерленд"
22-летний Кирилл Луи-Дрейфус согласовал приобретение "Сандерленда" из Лиги Один.
Кирилл является сыном бывшего владельца "Марселя" Робера Луи-Дрейфуса и Маргариты Луи-Дрейфус, уроженки Ленинграда и самой богатой русской женщины в мире.
В прошлом месяце Forbes оценил состояние Маргариты в 5.6 млрд. долларов, и часть семейного капитала Кирилл решил инвестировать в клуб третьего английского дивизиона.
В данный момент сделка находится на одобрении у Футбольной Лиги. Sky Sports ожидает, что в начале января молодой человек вступит в должность президента "черных котов".
Кирилл покупает "Сандерленд" у Стюарта Дональда, который в свою очередь приобрел контрольный пакет акций клуба у Эллиса Шорта в мае 2018.
24.12.2020 22:00
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футбольный менеджер оффлайн
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сын маминой подруги.
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Какая хрен разница какие у него корни?
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Местным глорам на заметку.
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