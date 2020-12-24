Моуриньо: "Тоттенхэм" должен радоваться шестому месту"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо считает, что его команда должна быть довольна своей позицией в Премьер-Лиге.

Это Рождество "шпоры" встречают только на шестой строчке в турнирной таблице, хотя еще недавно лидировали в Премьер-Лиге.



Такое снижение "Тоттенхэма" обусловлено поражениями от "Ливерпуля" и "Лестера" подряд, однако Моуриньо предупреждает, что дальше легче не будет.



"В этой лиге очень сложно стабильно добиваться хороших результатов, потому что каждый матч очень сложен. Мы преодолели период, когда нам приходилось играть подряд против так называемых команд топ-6, и сейчас некоторые люди могу сказать, что впереди у нас отрезок матчей легче".



"Но разве это будет легче? Отправиться к "Вулверхэмптону", сыграть с "Фулхэмом" и "Лидсом"? Это не легче, учитывая нашу лигу, поэтому мы должны радоваться своему положению, а не расстраиваться. Мы должны радоваться, потому что это великолепная лига", — цитирует Моуриньо Evening Standard.