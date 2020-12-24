Тухель собрался в Премьер-Лигу

Уволенный с поста главного тренера ПСЖ Томас Тухель собирается продолжить карьеру в Премьер-Лиге.

Тухель тренировал ПСЖ с 2018 года, однако ранее в четверг чемпионы французской Лиги 1 объявили о расставании с немецким специалистом.



В прошлом сезоне Томас достиг с парижанами финала Лиги Чемпионов, но неубедительный старт в новой кампании и разногласия внутри клуба привели к увольнению Томаса.



Как утверждает Bild, Тухель уже планирует следующий шаг в своей карьере и надеется обзавестись работой в Премьер-Лиге, где интерес к 47-летнему немцу могут проявить "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".



Нынешний наставник "канониров" Микель Артета находится под колоссальным давлением из-за провальных результатов, тогда как слухи насчет интереса "красных дьяволов" к Тухелю ходят еще с прошлого года.