Тухель собрался в Премьер-Лигу

Тиаго Силва и Томас Тухель Уволенный с поста главного тренера ПСЖ Томас Тухель собирается продолжить карьеру в Премьер-Лиге.

Тухель тренировал ПСЖ с 2018 года, однако ранее в четверг чемпионы французской Лиги 1 объявили о расставании с немецким специалистом.

В прошлом сезоне Томас достиг с парижанами финала Лиги Чемпионов, но неубедительный старт в новой кампании и разногласия внутри клуба привели к увольнению Томаса.

Как утверждает Bild, Тухель уже планирует следующий шаг в своей карьере и надеется обзавестись работой в Премьер-Лиге, где интерес к 47-летнему немцу могут проявить "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

Нынешний наставник "канониров" Микель Артета находится под колоссальным давлением из-за провальных результатов, тогда как слухи насчет интереса "красных дьяволов" к Тухелю ходят еще с прошлого года.


Метки Премьер-Лига, ПСЖ, тренеры, Тухель

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2020 20:00

Количество просмотров Просмотров: 0

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. alexomck 24.12.2020 21:14 # alexomck
    сильный Челси не нужен. в Арсенал или Ливерпуль.

    (ответить)

  2. tvinkovod 24.12.2020 21:05 # tvinkovod
    артета напрягся

    (ответить)

  3. mancunia-planet 24.12.2020 20:27 # mancunia-planet
    Ахахааа...

    (ответить)

  4. manutd-20champ 24.12.2020 20:17 # manutd-20champ
    дайте ему фулхэм или шеффилд и посмотрим что это за тренер.

    (ответить)

  5. villas-boas 24.12.2020 20:06 # villas-boas
    Вместо Лэмпарда подошёл бы . Немцы при нем заиграли бы точно

    (ответить)

  6. ganinilyha 24.12.2020 20:01 # ganinilyha
    Не повезло ему. То Буффон скам протащил, то в пустые углы Нойеру забить не могли.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: