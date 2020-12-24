Тухель собрался в Премьер-Лигу
Уволенный с поста главного тренера ПСЖ Томас Тухель собирается продолжить карьеру в Премьер-Лиге.
Тухель тренировал ПСЖ с 2018 года, однако ранее в четверг чемпионы французской Лиги 1 объявили о расставании с немецким специалистом.
В прошлом сезоне Томас достиг с парижанами финала Лиги Чемпионов, но неубедительный старт в новой кампании и разногласия внутри клуба привели к увольнению Томаса.
Как утверждает Bild, Тухель уже планирует следующий шаг в своей карьере и надеется обзавестись работой в Премьер-Лиге, где интерес к 47-летнему немцу могут проявить "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".
Нынешний наставник "канониров" Микель Артета находится под колоссальным давлением из-за провальных результатов, тогда как слухи насчет интереса "красных дьяволов" к Тухелю ходят еще с прошлого года.
24.12.2020 20:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
сильный Челси не нужен. в Арсенал или Ливерпуль.
(ответить)
артета напрягся
(ответить)
Ахахааа...
(ответить)
дайте ему фулхэм или шеффилд и посмотрим что это за тренер.
(ответить)
Вместо Лэмпарда подошёл бы . Немцы при нем заиграли бы точно
(ответить)
Не повезло ему. То Буффон скам протащил, то в пустые углы Нойеру забить не могли.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий