"Атлетико" собирается купить Мэйтланд-Найлса

"Атлетико" собирается сделать предложение о покупке Эйнсли Мэйтланд-Найлса из "Арсенала" в январе.

По информации Sky Sports, "Атлетико" просматривал Мэйтланд-Найлса на протяжении последних 12 месяцев и сейчас созрел к покупке игрока сборной Англии.



К приобретению Эйнсли лидеров Ла Лиги подталкивает 10-недельная дисквалификация, которой был наказан Киран Триппьер за нарушение запрета на ставки накануне.



И хотя санкции на Триппьера наложила FA, сегодня ФИФА подтвердила, что наказание будет распространяться на все соревнования, а значит Киран не сможет ни играть, ни даже тренироваться до конца февраля следующего года.



Триппьер будет вынужден пропустить минимум 13 матчей "Атлетико", включая первую встречу 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Челси", поэтому "Атлетико" решительно настроен обзавестись игроком, способным подстраховать Кирана на позиции правого защитника.



Добавим, в минувшее трансферное окно Мэйтланд-Найлс едва не перешел в "Вулверхэмптон" за 20 миллионов фунтов.