Клопп успокоил слухи насчет Салаха

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп успокоил слухи насчет нападающего Мохамеда Салаха.

На протяжении последней недели пресса усиленно спекулирует насчет будущего Салаха. Сперва Мохамед в интервью AS сообщил, что не исключает свой переход в "Реал" или "Барселону".



Затем издание Goal заявило, что Салах получит новый контракт от "Ливерпуля" на улучшенных условиях. Клопп не берется это подтвердить, но уверяет, что никакой проблемы нет.



"Мы никогда не говорим о контактах на публику".



"Мо находится в хорошем настроении и хорошей форме, и это самое важное. Если бы вы могли, то увидели, что сегодня он много смеялся. Все остальное — славный повод для вас сочинить какую-нибудь историю, но, глядя изнутри, здесь нечего сказать", — цитирует Клоппа Sky Sports.