Почеттино близок к назначению в ПСЖ

Маурисио Почеттино Бывший наставник "Тоттенхэма" и "Саутгемптона" Маурисио Почеттино близок к назначению в ПСЖ.

Напомним, Почеттино находится без работы с ноября прошлого года, когда он был уволен из "Тоттенхэма" после пяти с половиной лет в клубе.

За эти 13 месяцев Маурисио сватали в "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Барселону", но аргентинский специалист, как ожидают ESPN и The Guardian, вернется к работе в Париже.

Ранее в четверг ПСЖ объявил о расставании с Томасом Тухелем, причем это случилось на следующий день после победы 4:0 над "Страсбуром" в Лиге 1.

Тухель поплатился за слабый старт в Лиге 1, где ПСЖ потерпел четыре поражения в 17 первых матчах и сейчас находится в одном очке позади лидирующего "Лиона".

Предполагается, что Почеттино счастлив занять место Тухеля в клубе, за который он выступал как игрок.


Метки Почеттино, ПСЖ, тренеры, Тухель

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2020 17:00

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  1. j24081993 24.12.2020 18:08 # j24081993
    Я хуею с фанов мю, такие же эксперты как их легенды))

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  2. jack-4poker 24.12.2020 18:04 # jack-4poker
    Вот наконец все и увидят, какой пакет физрук.
    Всегда угорал с местных икспертов, мол пакет топ.
    Сука, он хоть что-нибудь выиграл?

    Касаемо того, типа он пришел бы в МЮ и все бы заблестело и завертелось, херня на постном масле. Проблема МЮ начала сезона одна, отсутствие нормального отдыха после картонного сезона и отсутствие предсезонки. Сейчас команда набрала форму и все вполне себе нормально.

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  3. anabanana94 24.12.2020 17:49 # anabanana94
    ВЕЛИКИЙ ПОЧЕТТИНО! Навсегда в моём сердце!

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  4. srapt 24.12.2020 17:44 # srapt
    гуава в печали

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  5. frisby 24.12.2020 17:23 # frisby
    Хорошая новость. Это назначение еще больше сподвигнет Мбаппе покинуть ПСЖ.

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  6. empry 24.12.2020 17:15 # empry
    Очень интересно, как Пакет сработается с парижскими звездами. Жаль конечно, что не увидим его в МЮ. Он мне кажется более системообразующим тренером, нежели Оле. Но возможно норвег еще будет прогрессировать и в итоге решит текущие проблемы команды и провернет еще несколько удачных трансферов в стиле Бруно.

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  7. alexomck 24.12.2020 17:14 # alexomck
    сейчас бы Тухеля уволить, дабы нанять этого физрука:))
    эпик дауны в руководстве там сидят, канеш.

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