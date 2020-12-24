Почеттино близок к назначению в ПСЖ
Бывший наставник "Тоттенхэма" и "Саутгемптона" Маурисио Почеттино близок к назначению в ПСЖ.
Напомним, Почеттино находится без работы с ноября прошлого года, когда он был уволен из "Тоттенхэма" после пяти с половиной лет в клубе.
За эти 13 месяцев Маурисио сватали в "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Барселону", но аргентинский специалист, как ожидают ESPN и The Guardian, вернется к работе в Париже.
Ранее в четверг ПСЖ объявил о расставании с Томасом Тухелем, причем это случилось на следующий день после победы 4:0 над "Страсбуром" в Лиге 1.
Тухель поплатился за слабый старт в Лиге 1, где ПСЖ потерпел четыре поражения в 17 первых матчах и сейчас находится в одном очке позади лидирующего "Лиона".
Предполагается, что Почеттино счастлив занять место Тухеля в клубе, за который он выступал как игрок.
24.12.2020 17:00
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Последние комментарии:
Я хуею с фанов мю, такие же эксперты как их легенды))
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Вот наконец все и увидят, какой пакет физрук.
Всегда угорал с местных икспертов, мол пакет топ.
Сука, он хоть что-нибудь выиграл?
Касаемо того, типа он пришел бы в МЮ и все бы заблестело и завертелось, херня на постном масле. Проблема МЮ начала сезона одна, отсутствие нормального отдыха после картонного сезона и отсутствие предсезонки. Сейчас команда набрала форму и все вполне себе нормально.
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ВЕЛИКИЙ ПОЧЕТТИНО! Навсегда в моём сердце!
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гуава в печали
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Хорошая новость. Это назначение еще больше сподвигнет Мбаппе покинуть ПСЖ.
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Очень интересно, как Пакет сработается с парижскими звездами. Жаль конечно, что не увидим его в МЮ. Он мне кажется более системообразующим тренером, нежели Оле. Но возможно норвег еще будет прогрессировать и в итоге решит текущие проблемы команды и провернет еще несколько удачных трансферов в стиле Бруно.
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сейчас бы Тухеля уволить, дабы нанять этого физрука:))
эпик дауны в руководстве там сидят, канеш.
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