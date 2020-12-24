Бывший наставник "Тоттенхэма" и "Саутгемптона" Маурисио Почеттино близок к назначению в ПСЖ.

Напомним, Почеттино находится без работы с ноября прошлого года, когда он был уволен из "Тоттенхэма" после пяти с половиной лет в клубе.



За эти 13 месяцев Маурисио сватали в "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Барселону", но аргентинский специалист, как ожидают ESPN и The Guardian, вернется к работе в Париже.



Ранее в четверг ПСЖ объявил о расставании с Томасом Тухелем, причем это случилось на следующий день после победы 4:0 над "Страсбуром" в Лиге 1.



Тухель поплатился за слабый старт в Лиге 1, где ПСЖ потерпел четыре поражения в 17 первых матчах и сейчас находится в одном очке позади лидирующего "Лиона".



Предполагается, что Почеттино счастлив занять место Тухеля в клубе, за который он выступал как игрок.