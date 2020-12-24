Главный тренер "Фулхэма" Скотт Паркер пропустит матч против "Саутгемптона" на Boxing Day.

Как гласит официальное заявление "Фулхэма", у одного из домочадцев Паркера был выявлен коронавирус. И хотя результат теста самого Скотта оказался отрицательным, теперь ему придется самоизолироваться в соответствии с протоколами безопасности.



Таким образом, руководить "дачниками" в субботнем матче на "Крэйвен Коттадж" будут Стюарт Грей и Мэтт Уэллс, помощники Паркера.



Ожидается, что Паркер вернется на бровку во время матча против "Тоттенхэма" 30 декабря, если, конечно, свежий тест подтвердит отсутствие COVID-19 в организме.