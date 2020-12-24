Моуриньо: "Кубок Лиги — лучшая возможность для "Тоттенхэма" завоевать трофей"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что Кубок Лиги является лучшей возможностью для его команды прервать свою бестрофейную серию.

Обыграв в среду вечером "Стоук" со счетом 1:3, "Тоттенхэм" оказался всего в двух победах от своего первого с 2008 года трофея, причем в полуфинале "шпоры" сыграют с "Брентфордом", другим представителем Чемпионшипа.



Рассуждая о перспективах своей команды в Кубке Лиги еще до жеребьевки, Моуриньо указал на то, как близко находится трофей.



"Чтобы завоевать этот трофей, нам нужно выиграть два матча. Но это два очень сложных матча".



"Чтобы завоевать другие трофеи, тебе нужно выиграть больше матчей. Кубок Англии еще не начался для нас. В Лиге Европы мы в 1/16 финала. Мы очень далеки от других трофеев. Про Премьер-Лигу я вам уже говорил".



"Но это два очень сложных матча. Если ты выиграешь первый, ты должен выиграть и второй".



"Там будут очень сложный команды. "Манчестер Сити" — очень сложный соперник. "Брентфорду" по игре, на мой взгляд, место не в Чемпионшипе, а в Премьер-Лиге. А "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед" — одни из лучших команд".



"Однако мы в полуфинале, и мы поборемся там", — цитирует Моуриньо Sky Sports.