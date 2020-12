Светская хроника за четверг

"Челси" вступил в борьбу за Эрлинга Холанда. "Интер" поборется за Джорджиньо Вейналдума. Суперкомпьютер предсказывает чемпионство "Ливерпуля". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

ПСЖ проявляет интерес к защитнику "Челси" Антонио Рюдигеру. (Le Parisien)



"Челси" вступил в борьбу за нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, но главным претендентом на 20-летнего норвежца остается "Манчестер Сити". (90min)



"Челси" планирует высвободить средства на покупку Холанда с помощью продажи семи игроков: Росса Баркли, Маркоса Алонсо, Антонио Рюдигера, Андреаса Кристенсена, Жоржиньо, Данни Уэлбека и Виктора Мосеса. (The Sun)



Из-за натянутых отношений с агентом Мино Райолой "Манчестер Юнайтед" может переключиться с Холанда на Доминика Калвер-Левина из "Эвертон". (Daily Mirror)



"Юнайтед" обходит "РБ Лейпциг" и "Милан" в борьбе за 19-летнего полузащитника "Индепендьенте дель Валье" Мойсеса Кайседо, оцениваемого в 4.5 млн. фунтов. (Dail Mail)



"Интер" присоединился к числу клубов, заинтересованных в полузащитнике "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдуме. (Daily Express)



Эдер Милитао из "Реала" и свободный агент Эсекьель Гарай находятся на радаре у "Ливерпуля". (Todofichajes)



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета хочет арендовать нападающего "Реала" Винисиуса, но в его одноклубнике Иско не заинтересован. (Daily Star)



Защитник "Арсенала" Вильям Салиба хочет уйти в аренду, но "канониры" не желают, чтобы француз присоединился к другому клубу Премьер-Лиги. (Daily Mirror)



"Тоттенхэм" обратился насчет защитника "Фиорентины" Николы Миленковича, оцениваемого в 23 млн. фунтов. (La Nazione)



"Эвертон" и "Вулверхэмптон" поспорят с "Миланом" за 20-летнего защитника "Страсбура" Мохамеда Симакана. (Tuttomercatoweb)



"Фейеноорд" проявляет интерес к нападающему "Эвертона" Дженку Тосуну. (Footballoranje)



Нападающий "Астон Виллы" Мбвана Саматта, арендуемый "Фенербахче", привлек интерес "Брюгге". (Florian Holsbeek)



Другое



Египетский бизнесмен Мохамед Аль-Кашаши отказался от покупки "Бернли" за 200 млн. фунтов, что оставляет американскую инвестиционную фирму ALK Capital единственным претендентом на клуб с "Терф Мур". (Sky Sports)



"Саутгемптон" может недосчитаться четырех ключевых игроков в матче против "Фулхэма" на Boxing Day. (Daily Mail)



Вингер "Сити" Рахим Стерлинг накормил обедом двух бездомных. (The Sun)



Суперкомпьютер предсказывает, что Премьер-Лигу в этом сезоне выиграет "Ливерпуль". "Лестер", "Юнайтед" и "Челси" дополнят топ-4, "Арсенал" финиширует 17-м. (The Sun)



Голкипер "Арсенала" Алекс Рунарссон удалил свой аккаунт в твиттере после поражения 1:4 от "Сити" в Кубке Лиги. (Daily Mirror)