Магуайр: "Мы должны начать выигрывать трофеи"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр считает, что для его команды пришло время начать выигрывать трофеи.

Благодаря победе 0:2 над "Эвертоном" накануне вечером "Юнайтед" вышел в полуфинал Кубка Лиги, где теперь в начале января сыграет против "Манчестер Сити".



В прошлом сезоне "красные дьяволы" поучаствовали в полуфиналах трех соревнований, и Магуайр настроен сделать шаг вперед.



"Мы сыграли превосходно и должны были решать судьбу матча раньше — мы имели три-четыре отличных момента для этого. Нам нужно быть беспощаднее к своим соперникам".



"От нас ожидают, что мы будем выигрывать трофеи. Для нас важно добираться до столь важных стадий, но мы должны начать выигрывать их, принося этому клубу трофеи".



"Мы контролировали игру и полностью заслужили победу", — сообщил Магуайр Sky Sports.