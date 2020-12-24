У "Брайтона" нет предложений по Биссума

Главный тренер "Брайтона" Грэм Поттер заявил, что никто не обращался к его клубу насчет полузащитника Ива Биссума.

Биссума выступает за "Брайтон" после своего перехода из "Лилля" за 15 миллионов фунтов в 2018 году. Ив великолепно освоился в Премьер-Лиге и показывает футбол стабильно высокого уровня.



В последнее время ходят упорные слухи, сватающие 24-летнего игрока сборной Мали в "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Реал". Однако пока никто не решился обозначить свой интерес.



"Как я уже говорил прежде, просто то, что об этом пишут в газете, не означает, что это непременно является правдой".



"Я сосредоточен на том, чтобы помочь Иву прибавить. Думаю, он все еще способен стать лучше в некоторых вещах. Мой фокус на том, чтобы помочь ему реализовать свой потенциал", — цитирует Поттера BBC.