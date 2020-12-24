"Юнайтед" принял решение насчет Лингарда

"Манчестер Юнайтед" решил, что вингер Джесси Лингард не уйдет из клуба в 2021 году бесплатно.

Четырехлетний контракт, подписанный Лингардом в апреле 2017, истекает в конце этого сезона, и до сих пор было неясно, будет ли "Юнайтед" пользоваться своей опцией по автоматическому продлению соглашения на 12 месяцев.



Если бы "красные дьяволы" решили не продлевать сотрудничество со своим воспитанником, тот смог бы уже со следующей недели вести переговоры с заинтересованными клубами из-за рубежа, а в конце сезона покинул бы "Олд Траффорд" свободным агентом.



Однако Daily Mail утверждает, что контракт Лингарда гарантированно будет продлен, причем это произойдет уже в ближайшие дни.



Продление контракта не говорит, что Лингард получит второй шанс в "Юнайтед". Просто "дьяволы" не хотят терять 28-летнего англичанина, к которому существует большой интерес из Премьер-Лиги и Европы, безо всякой компенсации.



Наконец, теперь "Юнайтед" также сможет рассмотреть вариант с уходом Лингарда в аренду на вторую половину этого сезона, если выгодно продать Джесси сразу не удастся.