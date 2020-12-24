Озил: "Хотел бы помочь "Арсеналу"
Полузащитник Месут Озил заявил, что сохраняет желание выступать за "Арсенал", особенно в столь сложной для клуба ситуации.
Свой последний на данный момент матч за "Арсенал" Озил сыграл еще 7 марта. Месут угодил в опалу к главному тренеру "канониров" Микелю Артете и в этом сезоне не был заявлен ни на Премьер-Лигу, ни на Лигу Европы.
В минувший вторник Озил стал свидетелем того, как "Арсенал" крупно уступил дома "Манчестер Сити" (1:4) и вылетел из Кубка Лиги.
Как и фанаты, 32-летний немец расстроен результатами "Арсенала" и намекает, что будет к услугам команды в январе, когда откроется период дозаявок.
"Это очень сложное время не только для меня, но для каждого, кто имеет отношение к клубу. Каждый испытывает разочарование в этой ситуации".
"Конечно, я бы хотел помочь команде, особенно прямо сейчас, но поскольку я не получаю шанса, я просто надеюсь, что очень скоро результаты наладятся. Давайте сохранять позитивный настрой", — написал Озил в твиттере.
24.12.2020 08:00
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