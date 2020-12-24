Озил: "Хотел бы помочь "Арсеналу"

Полузащитник Месут Озил заявил, что сохраняет желание выступать за "Арсенал", особенно в столь сложной для клуба ситуации.

Свой последний на данный момент матч за "Арсенал" Озил сыграл еще 7 марта. Месут угодил в опалу к главному тренеру "канониров" Микелю Артете и в этом сезоне не был заявлен ни на Премьер-Лигу, ни на Лигу Европы.



В минувший вторник Озил стал свидетелем того, как "Арсенал" крупно уступил дома "Манчестер Сити" (1:4) и вылетел из Кубка Лиги.



Как и фанаты, 32-летний немец расстроен результатами "Арсенала" и намекает, что будет к услугам команды в январе, когда откроется период дозаявок.



"Это очень сложное время не только для меня, но для каждого, кто имеет отношение к клубу. Каждый испытывает разочарование в этой ситуации".



"Конечно, я бы хотел помочь команде, особенно прямо сейчас, но поскольку я не получаю шанса, я просто надеюсь, что очень скоро результаты наладятся. Давайте сохранять позитивный настрой", — написал Озил в твиттере.