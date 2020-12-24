Моуриньо: "Алли создал проблемы "Тоттенхэму"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо публично раскритиковал своего полузащитника Деле Алли.

Во вторник вечером Алли, наконец, дождался своего шанса, появившись в стартовом составе "шпор" на четвертьфинальный матч Кубка Лиги против "Стоука".



Однако Алли загубил два верных момента в первом тайме, а в начале второго пижонская игра Деле привела к результативной контратаке "Стоука".



Вскоре Моуриньо заменил Алли, и тот с явным негодованием уходил с поля. После победы 1:3 Жозе объяснил суть своих претензий к 24-летнему англичанину.



"На мой взгляд, игрок на этой позиции должен связывать игру, а не создавать проблемы своей собственной команде. Я был зол".



"В той ситуации было очевидно, что может последовать потенциально результативная контратака. Так и было: последовала контратака с пасом за спину нашим защитникам".



"Мы находились в несбалансированном положении — когда ты владеешь мячом, то крайние защитники открываются на флангах, а второй центральный полузащитник располагается в другой линии".



"Они поймали нас на контратаке и изменили ход игры, которая был полностью в наших руках, поэтому да, я расстроен", — цитирует Моуриньо The Independent.