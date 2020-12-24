Жеребьевка 1/2 финала Кубка Лиги
В результате жеребьевки полуфинальной стадии Кубка Лиги два клуба из Манчестера были сведены друг с другом.
В рамках 1/2 финала "Манчестер Юнайтед" примет "Манчестер Сити" на "Олд Траффорд", где две эти команды сыграли без голов в рамках Премьер-Лиги ранее в декабре.
А вот "Тоттенхэм" получил в соперники представителя Чемпионшипа "Брентфорд", который в предыдущем раунде разобрался с "Ньюкаслом", причем матч пройдет на поле "шпор".
Добавим, полуфинальные матчи Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 4 января. А финал на днях был перенесен — с 28 февраля на 25 апреля.
Жеребьевка 1/2 финала Кубка Лиги
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
Тоттенхэм — Брентфорд
24.12.2020 01:25
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