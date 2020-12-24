В результате жеребьевки полуфинальной стадии Кубка Лиги два клуба из Манчестера были сведены друг с другом.

В рамках 1/2 финала "Манчестер Юнайтед" примет "Манчестер Сити" на "Олд Траффорд", где две эти команды сыграли без голов в рамках Премьер-Лиги ранее в декабре.



А вот "Тоттенхэм" получил в соперники представителя Чемпионшипа "Брентфорд", который в предыдущем раунде разобрался с "Ньюкаслом", причем матч пройдет на поле "шпор".



Добавим, полуфинальные матчи Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 4 января. А финал на днях был перенесен — с 28 февраля на 25 апреля.



Жеребьевка 1/2 финала Кубка Лиги



Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити

Тоттенхэм — Брентфорд