Кавани вывел "Юнайтед" в полуфинал Кубка Лиги

Поздний гол Эдинсона Кавани позволил "Манчестер Юнайтед" вырвать победу у "Эвертона" и выйти в полуфинал Кубка Лиги.

"Красные дьяволы" очень мощно начали матч на "Гудисон Парк", к чему их соперник оказался явно не готов. Оборона "ирисок" трещала по швам, Робин Ольсен, подменявший Джордана Пикфорда в воротах, трудился в поте лица.



Даже сложилось впечатление, что "Юнайтед" словно продолжает феерический матч против "Лидса", однако "Эвертон" выстоял и постепенно стал отодвигать игру от своих ворот.



Ближе к перерыву хозяева более-менее выравняли игру, провели несколько атак, нанесли ряд ударов — особенно хорош был выстрел Гульфи Сигурдссона со штрафного на 37-й минуте, когда Дин Хендерсон выловил мяч из под перекладины.



После перерыва игра замедлилась, а опасные моменты практически перестали возникать. Некоторое территориальное преимущество было на стороне "дьяволов", но и только.



Казалось, все идет к серии пенальти, однако Эдинсон Кавани с этим не был согласен. На 88-й минуте уругваец сместился вдоль линии штрафной и, оторвавшись от Бена Годфри, нанес удар в дальний угол ворот — 0:1.



Чтобы отыграться, хозяевам не хватило ни сил, ни времени. Более того, уже на исходе компенсированного времени Антони Мартиаль завершил контратаку "дьяволов" и установил окончательный счет — 0:2.



"Юнайтед" был очень хорош в начале матча, но не забил, и дальше игра складывалась так, что чаша весов могла склониться в любую сторону. В конце концов все решило индивидуальное мастерство Эдинсона Кавани — такого рода игрока у "Эвертона" не нашлось.



"Эвертон" — "Манчестер Юнайтед" — 0:2 (0:0)



Гол: Кавани 90, Мартиаль 90.



"Эвертон": Ольсен, Коулмен, Годфри, Кин, Мина, Дукуре (Тосун 89), Гомеш (Дэвис 58), Сигурдссон, Ивоби, Ришарлисон (Бернард 56), Калверт-Левин.



"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Туанзебе, Байи, Магуайр, Теллес (Шоу 84), Матич, Погба, Фернандеш, Ван де Бек (Мартиаль 67), Гринвуд (Рэшфорд 67), Кавани.



Предупреждения: Погба, Мартиаль, Туанзебе, Шоу.