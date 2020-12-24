Кавани вывел "Юнайтед" в полуфинал Кубка Лиги
Поздний гол Эдинсона Кавани позволил "Манчестер Юнайтед" вырвать победу у "Эвертона" и выйти в полуфинал Кубка Лиги.
"Красные дьяволы" очень мощно начали матч на "Гудисон Парк", к чему их соперник оказался явно не готов. Оборона "ирисок" трещала по швам, Робин Ольсен, подменявший Джордана Пикфорда в воротах, трудился в поте лица.
Даже сложилось впечатление, что "Юнайтед" словно продолжает феерический матч против "Лидса", однако "Эвертон" выстоял и постепенно стал отодвигать игру от своих ворот.
Ближе к перерыву хозяева более-менее выравняли игру, провели несколько атак, нанесли ряд ударов — особенно хорош был выстрел Гульфи Сигурдссона со штрафного на 37-й минуте, когда Дин Хендерсон выловил мяч из под перекладины.
После перерыва игра замедлилась, а опасные моменты практически перестали возникать. Некоторое территориальное преимущество было на стороне "дьяволов", но и только.
Казалось, все идет к серии пенальти, однако Эдинсон Кавани с этим не был согласен. На 88-й минуте уругваец сместился вдоль линии штрафной и, оторвавшись от Бена Годфри, нанес удар в дальний угол ворот — 0:1.
Чтобы отыграться, хозяевам не хватило ни сил, ни времени. Более того, уже на исходе компенсированного времени Антони Мартиаль завершил контратаку "дьяволов" и установил окончательный счет — 0:2.
"Юнайтед" был очень хорош в начале матча, но не забил, и дальше игра складывалась так, что чаша весов могла склониться в любую сторону. В конце концов все решило индивидуальное мастерство Эдинсона Кавани — такого рода игрока у "Эвертона" не нашлось.
"Эвертон" — "Манчестер Юнайтед" — 0:2 (0:0)
Гол: Кавани 90, Мартиаль 90.
"Эвертон": Ольсен, Коулмен, Годфри, Кин, Мина, Дукуре (Тосун 89), Гомеш (Дэвис 58), Сигурдссон, Ивоби, Ришарлисон (Бернард 56), Калверт-Левин.
"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Туанзебе, Байи, Магуайр, Теллес (Шоу 84), Матич, Погба, Фернандеш, Ван де Бек (Мартиаль 67), Гринвуд (Рэшфорд 67), Кавани.
Предупреждения: Погба, Мартиаль, Туанзебе, Шоу.
24.12.2020 00:55
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блять, если петушня и при таком раскладе трофей не возьмет, просто орище будет
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МЮ - Сити
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Кто бы что не говорил, а игра у ребят начинает нарисовываться, осталось равноценных игроков на определенные позиции приобрести, ну и стабильности побольше.
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Ох ,Четверги как обрадовались ) Лестер в субботу накажет и поставит в угол красных бибизян ))
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Аль-каш ипанный
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Красиво, рыбак решил посреди боксинг дэй помучать основу, хехехех
забавно как на игру мю повлиял вылет в ЛЕ)
интересно, а повлияет ли так на игру Арсенала вылет в шип?
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Неплохой чисто кубковый матч выдался, МЮ охуенно начал игру, но только под конец смогли реализовать моменты. Кавани топ снайпер, молодец Олег, что не убрал его. Погба ни разу не накосячил, странно даже. Бруну как обычно, Гринвуд норм отбегал. Ну и Хендерсон спасал пару раз. Заслужили победу. Эве средняк лютый, класса не хватает.
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Брендфорд попадет Шитям, можно хату ставить
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кавани все еще хорош, красиво порешал, но интересно было бы пенки увидеть.
обе команды сдохли к 70 минуте, а замен нормальных у команд не было, тосун похоже свои последние минуты в англии отыграл, топово загубил атаку своей команды и привез гол
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грасиас, негрито
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0:2 экшелли
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Михайло, проснись, ты обосрался! Марсиаль забил второй))))))))))))
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а 2-0 не хотите лол кек
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щыти - брееентфооорд
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