Кавани вывел "Юнайтед" в полуфинал Кубка Лиги

Эдинсон Кавани Поздний гол Эдинсона Кавани позволил "Манчестер Юнайтед" вырвать победу у "Эвертона" и выйти в полуфинал Кубка Лиги.

"Красные дьяволы" очень мощно начали матч на "Гудисон Парк", к чему их соперник оказался явно не готов. Оборона "ирисок" трещала по швам, Робин Ольсен, подменявший Джордана Пикфорда в воротах, трудился в поте лица.

Даже сложилось впечатление, что "Юнайтед" словно продолжает феерический матч против "Лидса", однако "Эвертон" выстоял и постепенно стал отодвигать игру от своих ворот.

Ближе к перерыву хозяева более-менее выравняли игру, провели несколько атак, нанесли ряд ударов — особенно хорош был выстрел Гульфи Сигурдссона со штрафного на 37-й минуте, когда Дин Хендерсон выловил мяч из под перекладины.

После перерыва игра замедлилась, а опасные моменты практически перестали возникать. Некоторое территориальное преимущество было на стороне "дьяволов", но и только.

Казалось, все идет к серии пенальти, однако Эдинсон Кавани с этим не был согласен. На 88-й минуте уругваец сместился вдоль линии штрафной и, оторвавшись от Бена Годфри, нанес удар в дальний угол ворот — 0:1.

Чтобы отыграться, хозяевам не хватило ни сил, ни времени. Более того, уже на исходе компенсированного времени Антони Мартиаль завершил контратаку "дьяволов" и установил окончательный счет — 0:2.

"Юнайтед" был очень хорош в начале матча, но не забил, и дальше игра складывалась так, что чаша весов могла склониться в любую сторону. В конце концов все решило индивидуальное мастерство Эдинсона Кавани — такого рода игрока у "Эвертона" не нашлось.

"Эвертон" — "Манчестер Юнайтед" — 0:2 (0:0)

Гол: Кавани 90, Мартиаль 90.

"Эвертон": Ольсен, Коулмен, Годфри, Кин, Мина, Дукуре (Тосун 89), Гомеш (Дэвис 58), Сигурдссон, Ивоби, Ришарлисон (Бернард 56), Калверт-Левин.

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Туанзебе, Байи, Магуайр, Теллес (Шоу 84), Матич, Погба, Фернандеш, Ван де Бек (Мартиаль 67), Гринвуд (Рэшфорд 67), Кавани.

Предупреждения: Погба, Мартиаль, Туанзебе, Шоу.


Метки Кубок Лиги, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2020 00:55

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Последние комментарии:




  1. tvinkovod 24.12.2020 01:26 # tvinkovod
    блять, если петушня и при таком раскладе трофей не возьмет, просто орище будет

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  2. mrchuk 24.12.2020 01:24 # mrchuk
    МЮ - Сити

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  3. nemovista 24.12.2020 01:17 # nemovista
    Кто бы что не говорил, а игра у ребят начинает нарисовываться, осталось равноценных игроков на определенные позиции приобрести, ну и стабильности побольше.

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  4. ytka78 24.12.2020 01:11 # ytka78
    Ох ,Четверги как обрадовались ) Лестер в субботу накажет и поставит в угол красных бибизян ))

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  5. charlie 24.12.2020 01:10 # charlie
    Аль-каш ипанный

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  6. berloga777 24.12.2020 01:09 # berloga777
    Красиво, рыбак решил посреди боксинг дэй помучать основу, хехехех

    забавно как на игру мю повлиял вылет в ЛЕ)
    интересно, а повлияет ли так на игру Арсенала вылет в шип?

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  7. mancunia-planet 24.12.2020 01:06 # mancunia-planet
    Неплохой чисто кубковый матч выдался, МЮ охуенно начал игру, но только под конец смогли реализовать моменты. Кавани топ снайпер, молодец Олег, что не убрал его. Погба ни разу не накосячил, странно даже. Бруну как обычно, Гринвуд норм отбегал. Ну и Хендерсон спасал пару раз. Заслужили победу. Эве средняк лютый, класса не хватает.

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  8. master-fakaster 24.12.2020 01:06 # master-fakaster
    Брендфорд попадет Шитям, можно хату ставить

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  9. liverfun 24.12.2020 01:04 # liverfun
    кавани все еще хорош, красиво порешал, но интересно было бы пенки увидеть.
    обе команды сдохли к 70 минуте, а замен нормальных у команд не было, тосун похоже свои последние минуты в англии отыграл, топово загубил атаку своей команды и привез гол

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  10. kukuruzzo 24.12.2020 01:00 # kukuruzzo
    грасиас, негрито

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  11. askarzm 24.12.2020 00:58 # askarzm
    0:2 экшелли

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  12. wwwxxx 24.12.2020 00:58 # wwwxxx
    Михайло, проснись, ты обосрался! Марсиаль забил второй))))))))))))

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  13. jakov 24.12.2020 00:57 # jakov
    а 2-0 не хотите лол кек

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  14. gandalf 24.12.2020 00:57 # gandalf
    щыти - брееентфооорд

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