Эллардайс считает "Арсенал" конкурентом "Вест Бромвича" в борьбе за выживание

Главный тренер "Вест Бромвича" Сэм Эллардайс заявил, что рассматривает "Арсенал" в качестве прямого конкурента своей команды.

В семи последних матчах Премьер-Лиги "Арсенал" набрал только два очка и сейчас располагается на 15-й позиции в таблице.



Большой Сэм убежден, что в сложившейся ситуации "канониры" вынуждены решать ту же турнирную задачу, что и предпоследний "Вест Бромвич".



"Является ли "Арсенал" нашим конкурентом в борьбе за выживание? Раз они находятся в нижней восьмерке в данный момент, то да, абсолютно".



"Кажется, они не побеждают в Премьер-Лиге уже почти двузначное количество матчей, а всех своих хороших результатов добились в Лиге Европе".



"Вылет из Кубка Лиги во вторник негативно скажется на уверенности игроков "Арсенала" в себе. Они будут гадать, что с ними приключилось, почему они так низко и что нужно сделать для исправления ситуации", — цитирует Эллардайса Daily Star.