"Интер" выставил Эриксена на трансфер
Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта подтвердил, что полузащитник Кристиан Эриксен был выставлен на трансфер в преддверии января.
Напомним, Эриксен лишь 11 месяцев назад присоединился к "Интеру" из "Тоттенхэма" по сделке стоимостью 17 миллионов фунтов.
Однако Кристиан так и не смог стать основным игроком команды Антонио Конте. В этом сезоне 28-летний датчанин принял участие в 12 матчах, ни одного не проведя полностью, не забив ни одного гола и не отдав ни одной результативной передачи.
На протяжении последних месяцев Эриксена сватали в "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ, и "Интер" будет рад выслушать предложения по игроку, чей роскошный контракт рассчитан до 2024 года.
"Да, я могу подтвердить, что Кристиан Эриксен был выставлен на трансфер. Он уйдет в январе. Он не подходит для наших планов, и он столкнулся со сложностями в "Интере". Думаю, будет правильно, если Кристиан найдет себе что-нибудь другое", — сообщил Маротта Sky Sport.
23.12.2020 23:00
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У него личка бешеная
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Отработанный материал
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вот кого нужно было ливерпулям брать, вместо этого инвалида испанского.
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Пззда ,такого игрока сгнобили
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Вротворды и сульшеры, не спите, берите топаря
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