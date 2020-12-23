"Интер" выставил Эриксена на трансфер

Кристиан Эриксен Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта подтвердил, что полузащитник Кристиан Эриксен был выставлен на трансфер в преддверии января.

Напомним, Эриксен лишь 11 месяцев назад присоединился к "Интеру" из "Тоттенхэма" по сделке стоимостью 17 миллионов фунтов.

Однако Кристиан так и не смог стать основным игроком команды Антонио Конте. В этом сезоне 28-летний датчанин принял участие в 12 матчах, ни одного не проведя полностью, не забив ни одного гола и не отдав ни одной результативной передачи.

На протяжении последних месяцев Эриксена сватали в "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ, и "Интер" будет рад выслушать предложения по игроку, чей роскошный контракт рассчитан до 2024 года.

"Да, я могу подтвердить, что Кристиан Эриксен был выставлен на трансфер. Он уйдет в январе. Он не подходит для наших планов, и он столкнулся со сложностями в "Интере". Думаю, будет правильно, если Кристиан найдет себе что-нибудь другое", — сообщил Маротта Sky Sport.


Метки Интер, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2020 23:00

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  1. vyrentz 23.12.2020 23:54 # vyrentz
    У него личка бешеная

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  2. quavo 23.12.2020 23:37 # quavo
    Отработанный материал

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  3. alexomck 23.12.2020 23:30 # alexomck
    вот кого нужно было ливерпулям брать, вместо этого инвалида испанского.

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  4. nordway 23.12.2020 23:24 # nordway
    Пззда ,такого игрока сгнобили

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  5. muaxaxaxa 23.12.2020 23:09 # muaxaxaxa
    Вротворды и сульшеры, не спите, берите топаря

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