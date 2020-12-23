"Тоттенхэм" победил "Стоук" и вышел в полуфинал Кубка Лиги

Гарет Бэйл К числу полуфиналистов Кубка Лиги присоединился "Тоттенхэм", одержавший выездную победу над середняком Чемпионшипа "Стоуком" со счетом 1:3.

"Гончары" были совершенно беспомощны в первом тайме, не проведя ни одной результативной передачи. "Шпоры" полностью контролировали игру.

На 22-й минуте гости закономерно открыли счет. Харри Уинкс навесил в штрафную, а Гарет Бэйл головой скинул мяч в угол ворот — 0:1.

"Тоттенхэм" продолжил доминировать и вполне мог удвоить счет до перерыва. Пару отличных моментов имел Деле Алли, но Энди Лонерган отразил и его удар в упор, и выстрел дистанции.

Хозяева свой первый момент в матче создали только на 53-й минуте, и этого оказалось достаточно, чтобы восстановить равновесие в счете. Джейкоб Браун выполнил прострел через всю штрафную к дальней штанге, где Джордан Томпсон в касание направил мяч в притирку со стойкой ворот — 1:1.

"Шпоры" явно не были настроены на серию пенальти и на 70-й минуте отреагировали на неожиданный поворот матча в начале второго тайма. Это Бен Дэвис нанес дальний удар с отскоком от штанги — 1:2.

"Стоук" был повержен. Вскоре отличился Сон Хен Мин, но офсайд. А на 81-й минуте Харри Кейн поставил корпус защитнику и с острого угла расстрелял ворота — 1:3.

Своим голом в начале второго тайма "Стоук" слегка всколыхнул игру и выдал подзатыльник "Тоттенхэму", который никак не мог сделать преимущество в счете комфортным. Однако "шпоры" не потеряли контроль над игрой и победили довольно комфортно.

"Стоук" — "Тоттенхэм" — 1:3 (0:1)

Голы: Томпсон 53 — Бэйл 22, Дэвис 70, Кейн 81.

"Тоттенхэм": Льорис, Дохерти, Санчес, Дайер, Дэвис, Хейбьерг, Уинкс, Алли (Ламела 66), Моура (Сиссоко 66), Бэйл (Сон 45), Кейн.


Метки Кубок Лиги, обзор матча, Стоук, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2020 22:20

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. ian 23.12.2020 23:57 # ian
    Чтобы не обидеть шпор, можно пожелать им этот утешительный кубок, а для АПЛ сыроваты ещё.

    Дину 10-15 матчей для уверенности и будет лучше многих стоять.

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  2. liverfun 23.12.2020 23:54 # liverfun
    пздц, маню ебланы, оставить все силы в 25 стартовых минутах и нихуя не забить, не удивлюсь, если хозяева во 2 тайме их зажмут и додавят. сульшер дурачек, конечно, из крайности в крайность бросается, то автобус, то бешеный прессинг, вроде не первый день тренером работает, а такую хуйню исполняет

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  3. lancerlancer1 23.12.2020 23:51 # lancerlancer1
    Эээуу, игроки! Вот самая топовая игруха, xyйнёй не занимайтесь-ка

    https://www.youtube.com/watch?v=dWNw9EHhkEE

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  4. srapt 23.12.2020 23:48 # srapt
    е6лет Бруны Пенальдеша так и просит кирпича
    Сид из ледникового периода

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  5. beatles-red 23.12.2020 23:44 # beatles-red
    Не болельщики Ливерпуля, если обьективно и без хейта, считаете ли вы переход из лфк в барсу/реал шагом вперед для игрока сейчас?

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  6. roberto-89 23.12.2020 23:28 # roberto-89
    ИРИСКИ фуфло братишки му му параша

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  7. keane16 23.12.2020 23:28 # keane16
    Пиздец там рвут конфетных на части, 4 голевых момента за 25 минут. Походу отскочат знатно, ну и хуй на недокубок клали, можно даже Марса выпускать

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  8. m-ballack 23.12.2020 23:09 # m-ballack
    Там киберсруньк поссал на xeйтеров, которые минусили рейтинг игры за то, шо норм не запустилась на их обмылках. Уже 13 лямов продано с учетом возвратов истеричек.

    Чет не помню, чтобы пк бояре такую вонь поднимали от убогих портов рдр2 или бэтмена, что еще раз доказывает ущербность соснольщиков.

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  9. gameboy 23.12.2020 23:05 # gameboy
    Будет походу первый трофей у петухов в этом веке...
    Я в ахуе

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  10. scouser2005 23.12.2020 23:03 # scouser2005
    Не возьмут они этот кубок. Не судьба.
    Если только дебил безмозг не накаркает.

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  11. lexa-arsenal 23.12.2020 22:45 # lexa-arsenal
    Deus Ex Human Revolution
    God Of War 2
    KKND

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  12. manutd-20champ 23.12.2020 22:44 # manutd-20champ
    а как же раздевалка...

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  13. anabanana94 23.12.2020 22:43 # anabanana94
    Горите от мощи Тоттенхэм!

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  14. bezviz 23.12.2020 22:27 # bezviz
    Моур выпустил основу против о6оссаного стоука в кал а потом будет ныть про плотный график, усталость и травмы...

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  15. chelsea88 23.12.2020 22:24 # chelsea88
    Тоттенхэм - Короли Северного Лондона.

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  16. bezviz 23.12.2020 22:24 # bezviz
    ПЕ-ТУ-ХИ!!!
    ПЕ-ТУ-ХИ!!!
    ПЕ-ТУ-ХИ!!!
    ПЕ-ТУ-ХИ!!!

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