"Тоттенхэм" победил "Стоук" и вышел в полуфинал Кубка Лиги

К числу полуфиналистов Кубка Лиги присоединился "Тоттенхэм", одержавший выездную победу над середняком Чемпионшипа "Стоуком" со счетом 1:3.

"Гончары" были совершенно беспомощны в первом тайме, не проведя ни одной результативной передачи. "Шпоры" полностью контролировали игру.



На 22-й минуте гости закономерно открыли счет. Харри Уинкс навесил в штрафную, а Гарет Бэйл головой скинул мяч в угол ворот — 0:1.



"Тоттенхэм" продолжил доминировать и вполне мог удвоить счет до перерыва. Пару отличных моментов имел Деле Алли, но Энди Лонерган отразил и его удар в упор, и выстрел дистанции.



Хозяева свой первый момент в матче создали только на 53-й минуте, и этого оказалось достаточно, чтобы восстановить равновесие в счете. Джейкоб Браун выполнил прострел через всю штрафную к дальней штанге, где Джордан Томпсон в касание направил мяч в притирку со стойкой ворот — 1:1.



"Шпоры" явно не были настроены на серию пенальти и на 70-й минуте отреагировали на неожиданный поворот матча в начале второго тайма. Это Бен Дэвис нанес дальний удар с отскоком от штанги — 1:2.



"Стоук" был повержен. Вскоре отличился Сон Хен Мин, но офсайд. А на 81-й минуте Харри Кейн поставил корпус защитнику и с острого угла расстрелял ворота — 1:3.



Своим голом в начале второго тайма "Стоук" слегка всколыхнул игру и выдал подзатыльник "Тоттенхэму", который никак не мог сделать преимущество в счете комфортным. Однако "шпоры" не потеряли контроль над игрой и победили довольно комфортно.



"Стоук" — "Тоттенхэм" — 1:3 (0:1)



Голы: Томпсон 53 — Бэйл 22, Дэвис 70, Кейн 81.



"Тоттенхэм": Льорис, Дохерти, Санчес, Дайер, Дэвис, Хейбьерг, Уинкс, Алли (Ламела 66), Моура (Сиссоко 66), Бэйл (Сон 45), Кейн.