"Тоттенхэм" победил "Стоук" и вышел в полуфинал Кубка Лиги
К числу полуфиналистов Кубка Лиги присоединился "Тоттенхэм", одержавший выездную победу над середняком Чемпионшипа "Стоуком" со счетом 1:3.
"Гончары" были совершенно беспомощны в первом тайме, не проведя ни одной результативной передачи. "Шпоры" полностью контролировали игру.
На 22-й минуте гости закономерно открыли счет. Харри Уинкс навесил в штрафную, а Гарет Бэйл головой скинул мяч в угол ворот — 0:1.
"Тоттенхэм" продолжил доминировать и вполне мог удвоить счет до перерыва. Пару отличных моментов имел Деле Алли, но Энди Лонерган отразил и его удар в упор, и выстрел дистанции.
Хозяева свой первый момент в матче создали только на 53-й минуте, и этого оказалось достаточно, чтобы восстановить равновесие в счете. Джейкоб Браун выполнил прострел через всю штрафную к дальней штанге, где Джордан Томпсон в касание направил мяч в притирку со стойкой ворот — 1:1.
"Шпоры" явно не были настроены на серию пенальти и на 70-й минуте отреагировали на неожиданный поворот матча в начале второго тайма. Это Бен Дэвис нанес дальний удар с отскоком от штанги — 1:2.
"Стоук" был повержен. Вскоре отличился Сон Хен Мин, но офсайд. А на 81-й минуте Харри Кейн поставил корпус защитнику и с острого угла расстрелял ворота — 1:3.
Своим голом в начале второго тайма "Стоук" слегка всколыхнул игру и выдал подзатыльник "Тоттенхэму", который никак не мог сделать преимущество в счете комфортным. Однако "шпоры" не потеряли контроль над игрой и победили довольно комфортно.
"Стоук" — "Тоттенхэм" — 1:3 (0:1)
Голы: Томпсон 53 — Бэйл 22, Дэвис 70, Кейн 81.
"Тоттенхэм": Льорис, Дохерти, Санчес, Дайер, Дэвис, Хейбьерг, Уинкс, Алли (Ламела 66), Моура (Сиссоко 66), Бэйл (Сон 45), Кейн.
23.12.2020 22:20
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Последние комментарии:
Чтобы не обидеть шпор, можно пожелать им этот утешительный кубок, а для АПЛ сыроваты ещё.
Дину 10-15 матчей для уверенности и будет лучше многих стоять.
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пздц, маню ебланы, оставить все силы в 25 стартовых минутах и нихуя не забить, не удивлюсь, если хозяева во 2 тайме их зажмут и додавят. сульшер дурачек, конечно, из крайности в крайность бросается, то автобус, то бешеный прессинг, вроде не первый день тренером работает, а такую хуйню исполняет
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Эээуу, игроки! Вот самая топовая игруха, xyйнёй не занимайтесь-ка
https://www.youtube.com/watch?v=dWNw9EHhkEE
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е6лет Бруны Пенальдеша так и просит кирпича
Сид из ледникового периода
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Не болельщики Ливерпуля, если обьективно и без хейта, считаете ли вы переход из лфк в барсу/реал шагом вперед для игрока сейчас?
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ИРИСКИ фуфло братишки му му параша
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Пиздец там рвут конфетных на части, 4 голевых момента за 25 минут. Походу отскочат знатно, ну и хуй на недокубок клали, можно даже Марса выпускать
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Там киберсруньк поссал на xeйтеров, которые минусили рейтинг игры за то, шо норм не запустилась на их обмылках. Уже 13 лямов продано с учетом возвратов истеричек.
Чет не помню, чтобы пк бояре такую вонь поднимали от убогих портов рдр2 или бэтмена, что еще раз доказывает ущербность соснольщиков.
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Будет походу первый трофей у петухов в этом веке...
Я в ахуе
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Не возьмут они этот кубок. Не судьба.
Если только дебил безмозг не накаркает.
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Deus Ex Human Revolution
God Of War 2
KKND
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а как же раздевалка...
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Горите от мощи Тоттенхэм!
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Моур выпустил основу против о6оссаного стоука в кал а потом будет ныть про плотный график, усталость и травмы...
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Тоттенхэм - Короли Северного Лондона.
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ПЕ-ТУ-ХИ!!!
ПЕ-ТУ-ХИ!!!
ПЕ-ТУ-ХИ!!!
ПЕ-ТУ-ХИ!!!
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