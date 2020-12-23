Тиаго, Милнер и Шакири вернулись к тренировкам с "Ливерпулем"

Полузащитники "Ливерпуля" Тиаго Алькантара, Джеймс Милнер и Джердан Шакири восстановились после травм и возобновили тренировки в общей группе.

Напомним, Тиаго отсутствует с октября, Милнер и Шакири последний раз выходили на поле в ноябре.



Буквально на днях главный тренер "красных" Юрген Клопп даже пошутил, что ему следовало бы повременить с покупкой Алькантары у "Баварии" до января.



Однако, судя по всему, Тиаго будет готов сыграть в футбол уже в этом месяце, как и Джеймс с Джерданом. Как сообщает Goal, все трое были замечены на тренировке "Ливерпуля" в среду.



Добавим, до конца календарного года подопечным Клоппа остается сыграть против "Вест Бромвича" дома и против "Ньюкасла" на выезде.