Тиаго, Милнер и Шакири вернулись к тренировкам с "Ливерпулем"
Полузащитники "Ливерпуля" Тиаго Алькантара, Джеймс Милнер и Джердан Шакири восстановились после травм и возобновили тренировки в общей группе.
Напомним, Тиаго отсутствует с октября, Милнер и Шакири последний раз выходили на поле в ноябре.
Буквально на днях главный тренер "красных" Юрген Клопп даже пошутил, что ему следовало бы повременить с покупкой Алькантары у "Баварии" до января.
Однако, судя по всему, Тиаго будет готов сыграть в футбол уже в этом месяце, как и Джеймс с Джерданом. Как сообщает Goal, все трое были замечены на тренировке "Ливерпуля" в среду.
Добавим, до конца календарного года подопечным Клоппа остается сыграть против "Вест Бромвича" дома и против "Ньюкасла" на выезде.
23.12.2020 22:00
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Ну всё, всем пздц.. теперь отрыв будет только увеличиваться.
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