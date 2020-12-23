Тиаго, Милнер и Шакири вернулись к тренировкам с "Ливерпулем"

Юрген Клопп и Тиаго Алькантара Полузащитники "Ливерпуля" Тиаго Алькантара, Джеймс Милнер и Джердан Шакири восстановились после травм и возобновили тренировки в общей группе.

Напомним, Тиаго отсутствует с октября, Милнер и Шакири последний раз выходили на поле в ноябре.

Буквально на днях главный тренер "красных" Юрген Клопп даже пошутил, что ему следовало бы повременить с покупкой Алькантары у "Баварии" до января.

Однако, судя по всему, Тиаго будет готов сыграть в футбол уже в этом месяце, как и Джеймс с Джерданом. Как сообщает Goal, все трое были замечены на тренировке "Ливерпуля" в среду.

Добавим, до конца календарного года подопечным Клоппа остается сыграть против "Вест Бромвича" дома и против "Ньюкасла" на выезде.


Метки Алькантара, Ливерпуль, Милнер, травмы, Шакири

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2020 22:00

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  1. chelsea88 23.12.2020 22:07 # chelsea88
    Ну всё, всем пздц.. теперь отрыв будет только увеличиваться.

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