Лэмпард: "Вернер не разочарован от того, что не забивает"

Тимо Вернер Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что его нападающий Тимо Вернер не испытывает разочарование от своей голевой засухи.

К субботнему дерби против "Арсенала" Вернер подходит, не забивая уже девять матчей кряду с учетом всех соревнований, что может показаться необычным для второго лучшего бомбардира прошлого сезона Бундеслиги.

Однако Лэмпард не видит повода для тревоги, ведь 24-летний немец стабильно имеет моменты для голов.

"Я постоянно с ним разговариваю, и я не чувствую разочарования".

"Будучи нападающим, ты хочешь забивать регулярно, как он это делал в своей карьере ранее. Но в то же время у каждого нападающего бывают моменты, когда в силу какой-то причины мяч не идет в ворота".

"Позитив в том, что он имеет моменты в матчах, проявляя свои качества и скорость, чтобы проникать в штрафную. Он имеет много моментов, и он забьет много голов за нас", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.


Метки Вернер, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2020 21:00

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  1. gio 23.12.2020 22:12 # gio
    простой трусоватый бегунок без голевого чутья с наработанным ударом. Как он боится стыков и вступать в отборы это ппц. Просто бесит когда чел настолько труслив в стыках. Ему на месяц два надо к Мауру на курс становления безжалостным психом.

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  2. bangladesh 23.12.2020 21:37 # bangladesh
    очередной факап фк обрыгалси))
    такого топаря подписали ммм хуета

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  3. dexter 23.12.2020 21:29 # dexter
    Просто Вернер не 9 и никогда ей не был. Бегунок и работяга. Хз зачем пинсам понадобился Хавертц при живом Маунте. Пока что, немец даже пальца не стоит, внебрачного сына сутулой псины.

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  4. werner 23.12.2020 21:23 # werner
    Просто не везёт.

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