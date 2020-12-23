Лэмпард: "Вернер не разочарован от того, что не забивает"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что его нападающий Тимо Вернер не испытывает разочарование от своей голевой засухи.

К субботнему дерби против "Арсенала" Вернер подходит, не забивая уже девять матчей кряду с учетом всех соревнований, что может показаться необычным для второго лучшего бомбардира прошлого сезона Бундеслиги.



Однако Лэмпард не видит повода для тревоги, ведь 24-летний немец стабильно имеет моменты для голов.



"Я постоянно с ним разговариваю, и я не чувствую разочарования".



"Будучи нападающим, ты хочешь забивать регулярно, как он это делал в своей карьере ранее. Но в то же время у каждого нападающего бывают моменты, когда в силу какой-то причины мяч не идет в ворота".



"Позитив в том, что он имеет моменты в матчах, проявляя свои качества и скорость, чтобы проникать в штрафную. Он имеет много моментов, и он забьет много голов за нас", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.