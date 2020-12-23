Лэмпард: "Вернер не разочарован от того, что не забивает"
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что его нападающий Тимо Вернер не испытывает разочарование от своей голевой засухи.
К субботнему дерби против "Арсенала" Вернер подходит, не забивая уже девять матчей кряду с учетом всех соревнований, что может показаться необычным для второго лучшего бомбардира прошлого сезона Бундеслиги.
Однако Лэмпард не видит повода для тревоги, ведь 24-летний немец стабильно имеет моменты для голов.
"Я постоянно с ним разговариваю, и я не чувствую разочарования".
"Будучи нападающим, ты хочешь забивать регулярно, как он это делал в своей карьере ранее. Но в то же время у каждого нападающего бывают моменты, когда в силу какой-то причины мяч не идет в ворота".
"Позитив в том, что он имеет моменты в матчах, проявляя свои качества и скорость, чтобы проникать в штрафную. Он имеет много моментов, и он забьет много голов за нас", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.
23.12.2020 21:00
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простой трусоватый бегунок без голевого чутья с наработанным ударом. Как он боится стыков и вступать в отборы это ппц. Просто бесит когда чел настолько труслив в стыках. Ему на месяц два надо к Мауру на курс становления безжалостным психом.
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очередной факап фк обрыгалси))
такого топаря подписали ммм хуета
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Просто Вернер не 9 и никогда ей не был. Бегунок и работяга. Хз зачем пинсам понадобился Хавертц при живом Маунте. Пока что, немец даже пальца не стоит, внебрачного сына сутулой псины.
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Просто не везёт.
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