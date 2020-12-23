Мартинелли может сыграть против "Челси" на Boxing Day

Нападающий "Арсенала" Габриэль Мартинелли обнадежил фанатов своего клуба в преддверии дерби против "Челси".

Возвращение Мартинелли на футбольное поле стало, пожалуй, единственным светлым моментом для фанатов "Арсенала" в поражении 1:4 от "Манчестер Сити" в Кубке Лиги накануне вечером.



Габриэль вышел в стартовом составе "канониров" впервые с февраля, но незадолго до перерыва столкнулся с голкипером "горожан" Заком Стеффеном и в начале второго тайма был вынужден попросить замену.



К счастью, пострадал голеностоп, а не прооперированное летом колено, и 19-летний бразилец даже может вернуться к субботней битве с "Челси".



"Чувствую себя хорошо и готов снова идти в бой", — сообщил своим подписчикам в социальных сетях Мартинелли.



