Мартинелли может сыграть против "Челси" на Boxing Day
Нападающий "Арсенала" Габриэль Мартинелли обнадежил фанатов своего клуба в преддверии дерби против "Челси".
Возвращение Мартинелли на футбольное поле стало, пожалуй, единственным светлым моментом для фанатов "Арсенала" в поражении 1:4 от "Манчестер Сити" в Кубке Лиги накануне вечером.
Габриэль вышел в стартовом составе "канониров" впервые с февраля, но незадолго до перерыва столкнулся с голкипером "горожан" Заком Стеффеном и в начале второго тайма был вынужден попросить замену.
К счастью, пострадал голеностоп, а не прооперированное летом колено, и 19-летний бразилец даже может вернуться к субботней битве с "Челси".
"Чувствую себя хорошо и готов снова идти в бой", — сообщил своим подписчикам в социальных сетях Мартинелли.
23.12.2020 20:00
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