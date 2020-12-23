Фернандеш назвал свою персональную цель на остаток сезона

Бруну Фернандеш Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш рассказал, какую персональную цель он поставил перед собой на остаток сезона.

Покупка Фернандеша у "Спортинга" 11 месяцев назад стала большой трансферной удачей для "Юнайтед" — Бруну забил 25 голов и отдал 15 результативных передач в 42 матчах за "красных дьяволов" во всех соревнованиях, включая 17+12 в 27 в рамках Премьер-Лиги.

26-летний португалец доволен своим вкладом в игру команды, но все равно хочет делать для "Юнайтед" больше.

"Думаю, как я уже говорил прежде, играть за команду вроде "Манчестер Юнайтед" легко, потому что здесь вокруг тебя так много хороших игроков".

"Они помогают тебе быть лучше, и я здесь, чтобы помогать своим партнерам становиться лучше. Конечно, у меня хорошие показатели результативности, но теперь мне нужно улучшить это. Будет непросто сделать это, потому что соперники лучше изучили меня".

"Конечно, я доволен своими показателями к данной стадии сезона, но я хочу становиться лучше и лучше. Я хочу больше и больше".

"Я хочу завершить сезон так, чтобы голов и результативных передач у меня было больше, чем сыгранных матчей. Это было бы хорошо", — сообщил Фернандеш MUTV.


Метки Манчестер Юнайтед, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2020 19:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 23.12.2020 19:42 # mancunia-planet
    Фернандиш это сейчас и есть Манчестер Юнайтед

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  2. gerrard08 23.12.2020 19:25 # gerrard08
    Это да, а то так в баварию/псж не возьмут.

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  3. wwwxxx 23.12.2020 19:11 # wwwxxx
    Мохамед Салах Ливерпуль 13 (5 пен)
    Джейми Варди Лестер 11 (6 пен)
    Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед 9 (4 пен)
    Каллум Уилсон Ньюкасл 8 (4 пен)

    Но почему то главный Пенальдеш в АПЛ это Бруно

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