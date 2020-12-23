Фернандеш назвал свою персональную цель на остаток сезона

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш рассказал, какую персональную цель он поставил перед собой на остаток сезона.

Покупка Фернандеша у "Спортинга" 11 месяцев назад стала большой трансферной удачей для "Юнайтед" — Бруну забил 25 голов и отдал 15 результативных передач в 42 матчах за "красных дьяволов" во всех соревнованиях, включая 17+12 в 27 в рамках Премьер-Лиги.



26-летний португалец доволен своим вкладом в игру команды, но все равно хочет делать для "Юнайтед" больше.



"Думаю, как я уже говорил прежде, играть за команду вроде "Манчестер Юнайтед" легко, потому что здесь вокруг тебя так много хороших игроков".



"Они помогают тебе быть лучше, и я здесь, чтобы помогать своим партнерам становиться лучше. Конечно, у меня хорошие показатели результативности, но теперь мне нужно улучшить это. Будет непросто сделать это, потому что соперники лучше изучили меня".



"Конечно, я доволен своими показателями к данной стадии сезона, но я хочу становиться лучше и лучше. Я хочу больше и больше".



"Я хочу завершить сезон так, чтобы голов и результативных передач у меня было больше, чем сыгранных матчей. Это было бы хорошо", — сообщил Фернандеш MUTV.