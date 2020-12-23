Шоу: "Было бы глупо сомневаться в шансах МЮ на титул"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу считает, что "было бы глупо" вычеркивать его команду из числа претендентов на титул Премьер-Лиги.

После победы 6:2 над "Лидсом" "красные дьяволы" поднялись на третье место, имеют матч в запасе и уступают всего одно очко второму "Лестеру", с которым играют на Boxing Day.



По мнению Шоу, этот сезон настолько непредсказуем, что любая, команда, одержавшая несколько побед подряд, может заявить о себе как о претенденте на титул.



"Думаю, учитывая то, как складывается сезон Премьер-Лиги в данный момент, было бы глупо сомневаться насчет нас. Думаю, в данный момент у каждого есть шансы".



"Команда, которая хорошо пройдет праздничный период и выиграет все свои матчи, будет иметь очень хорошие шансы".



"Нам просто нужно сделать свою игру стабильнее, потому что мы можем провести один хороший матч, расслабиться и плохо сыграть следующий — нельзя продолжать делать это. Без стабильности тебе не побороться за титул".



"Вылететь из Лиги Чемпионов было очень больно, но если мы станем стабильнее, мы значительно улучшим свое положение. Конечно, нам нужно во многом прибавить, как и все командам, но если мы продолжим прогрессировать и обретем стабильность, наши шансы на успех будут гораздо выше", — сообщил Шоу Sky Sports.