Триппьер отлучен от футбола на 10 недель

Защитник "Атлетико" и сборной Англии Киран Триппьер был дисквалифицирован на 10 недель за нарушение запрета на ставки.

Напомним, FA еще в мае обвинила Триппьера в нарушении запрета на ставки в букмекерских конторах. Тогда Киран немедленно опубликовал официальное заявление, заявив, что никогда не ставил на футбольные события и не получал никакой финансовой выгоды от ставок.



Персональное слушание по делу Кирана состоялось в октябре, и вот сегодня Ассоциация смогла поставить точку в этой затянувшейся истории.



Триппьер полностью отрицал свою неправоту, но по четырем пунктам из семи вина Кирана была сочтена доказанной.



В результате Триппьер был дисквалифицирован до конца февраля 2021, причем дисквалификация распространяется на любую футбольную активность, включая матчи и даже тренировки. Также экс-игрок "Тоттенхэма" выплатит штраф в 70 тысяч фунтов.



Таким образом, 30-летний англичанин не поможет лидерам Ла Лиги в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Челси", но сможет принять участие в дерби с "Реалом" 7 марта.