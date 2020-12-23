Агент Мустафи подтвердил, что договаривается с "Барселоной"

Шкодран Мустафи Агент защитника "Арсенала" Шкодрана Мустафи подтвердил, что ведет переговоры о трансфере своего клиента в "Барселону".

Мустафи выступает за "Арсенал" с 2016 года, однако практически каждое трансферное окно Шкодрана связывают с уходом из лондонского клуба.

Январь не станет исключением — особенно потому, что контракт 28-летнего немца, сыгравшего лишь два матча за "канониров" в этом сезоне Премьер-Лиги, истекает в июне 2021.

Недавно агент Эмре Озтюрк привел фанатов "Арсенала" в состояние волнения, опубликовав в инстаграме фотографию с "Ноу Камп" и подписью "готов ко встрече".

Не все поверили, что Озтюрк договаривается с "Барселоной" именно по Мустафи, но сегодня отпали последние сомнения.

"Я в Барселоне не из-за Юсуфа Демира, а из-за Мустафи из "Арсенала", которого мы тоже представляем", — сообщил Озтюрк Spox.


Метки Арсенал, Барселона, Мустафи

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2020 16:00

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  1. udaff 23.12.2020 16:42 # udaff
    В Барселоне что, настолько всё плохо? Пускай Джонса заберают тогда уже. Всё ж лучше, чем Мустафи...

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  2. gameboy 23.12.2020 16:28 # gameboy
    2 матча в году, да кому это стекло надо блять))

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  3. brown-ale 23.12.2020 16:18 # brown-ale
    2020й не перестает удивлять.

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  4. unclearness 23.12.2020 16:16 # unclearness
    Продано
    После трансфера поодключать всем телефоны

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  5. rap-woiska 23.12.2020 16:07 # rap-woiska
    пара идеальных ЦЗ , ЛАНГЛЕ -МУСТАФИ

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