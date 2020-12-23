Агент Мустафи подтвердил, что договаривается с "Барселоной"
Агент защитника "Арсенала" Шкодрана Мустафи подтвердил, что ведет переговоры о трансфере своего клиента в "Барселону".
Мустафи выступает за "Арсенал" с 2016 года, однако практически каждое трансферное окно Шкодрана связывают с уходом из лондонского клуба.
Январь не станет исключением — особенно потому, что контракт 28-летнего немца, сыгравшего лишь два матча за "канониров" в этом сезоне Премьер-Лиги, истекает в июне 2021.
Недавно агент Эмре Озтюрк привел фанатов "Арсенала" в состояние волнения, опубликовав в инстаграме фотографию с "Ноу Камп" и подписью "готов ко встрече".
Не все поверили, что Озтюрк договаривается с "Барселоной" именно по Мустафи, но сегодня отпали последние сомнения.
"Я в Барселоне не из-за Юсуфа Демира, а из-за Мустафи из "Арсенала", которого мы тоже представляем", — сообщил Озтюрк Spox.
23.12.2020 16:00
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Последние комментарии:
В Барселоне что, настолько всё плохо? Пускай Джонса заберают тогда уже. Всё ж лучше, чем Мустафи...
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2 матча в году, да кому это стекло надо блять))
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2020й не перестает удивлять.
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Продано
После трансфера поодключать всем телефоны
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пара идеальных ЦЗ , ЛАНГЛЕ -МУСТАФИ
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