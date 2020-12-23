Таунсенд советует Обамеянгу отказаться от капитанской повязки в "Арсенале"
Бывший игрок "Астон Виллы" и "Челси" Энди Таунсенд посоветовал нападающему "Арсенала" Пьер-Эмерику Обамеянгу отказаться от капитанской повязки.
В прошлом сезоне Обамеянг забил 29 голов за "Арсенал" во всех соревнованиях, но нынешняя кампания складывается совершенно иначе для 31-летнего габонца, который отличился лишь четырежды.
По мнению Таунсенда, в сложившейся ситуации Пьер-Эмерику следует сосредоточиться на том, что он умеет лучше всего.
"Он выглядит иначе с момента, как они передали ему капитанскую повязку".
"Он забил свой гол против "Саутгемптона". Я видел этот гол, и я был рад, что он вышел на эту позицию и получил возможность забить".
"Я не понимаю, когда он бороздит фланг и выполняет подачи для других. В последнее время они пытались найти этому решение, но сам Обамеянг играет настолько слабо, что Артете сложно постоянно использовать его на острие".
"Я бы сказал: "Слушай, если это поможет тебе, если ты снова станешь прежним благодаря этому, то отдай повязку кому-нибудь другому".
"Лучше всего для Обамеянга не сжимать свои кулаки и делать внушения другим игрокам, а сосредоточиться на том, чтобы отправлять мяч в сетку. Делай то, что естественно для тебя. Это лучший способ для него вести команду вперед", — сообщил Таунсенд talkSPORT.
23.12.2020 15:00
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Последние комментарии:
Радужная повязка, леол)
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Проклятие капитанской повязки Арсенала?
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Отдайте повязку Лено, остальных из первого состава - нахуй.
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