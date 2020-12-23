Таунсенд советует Обамеянгу отказаться от капитанской повязки в "Арсенале"

Бывший игрок "Астон Виллы" и "Челси" Энди Таунсенд посоветовал нападающему "Арсенала" Пьер-Эмерику Обамеянгу отказаться от капитанской повязки.

В прошлом сезоне Обамеянг забил 29 голов за "Арсенал" во всех соревнованиях, но нынешняя кампания складывается совершенно иначе для 31-летнего габонца, который отличился лишь четырежды.



По мнению Таунсенда, в сложившейся ситуации Пьер-Эмерику следует сосредоточиться на том, что он умеет лучше всего.



"Он выглядит иначе с момента, как они передали ему капитанскую повязку".



"Он забил свой гол против "Саутгемптона". Я видел этот гол, и я был рад, что он вышел на эту позицию и получил возможность забить".



"Я не понимаю, когда он бороздит фланг и выполняет подачи для других. В последнее время они пытались найти этому решение, но сам Обамеянг играет настолько слабо, что Артете сложно постоянно использовать его на острие".



"Я бы сказал: "Слушай, если это поможет тебе, если ты снова станешь прежним благодаря этому, то отдай повязку кому-нибудь другому".



"Лучше всего для Обамеянга не сжимать свои кулаки и делать внушения другим игрокам, а сосредоточиться на том, чтобы отправлять мяч в сетку. Делай то, что естественно для тебя. Это лучший способ для него вести команду вперед", — сообщил Таунсенд talkSPORT.