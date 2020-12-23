Каррагер не верит в переход Салаха в "Реал"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер объяснил, почему его не тревожат слухи насчет возможного трансфера Мохамеда Салаха в "Реал".

На прошлой неделе Салах в интервью AS сообщил, что не исключает свой переезд в Ла Лигу, что породило спекуляции насчет будущего 28-летнего египтянина.



Каррагер видит здесь некоторое сходство с ситуацией Криштиану Роналду, когда тот уезжал из "Манчестер Юнайтед" в Мадрид в 2009 году, но большая разница, как считает Джейми, в том, что нынешний "Реал" не является шагом вперед относительно "Ливерпуля".



"Думаю, сейчас насчет этого не может быть таких дебатов, как несколько лет назад".



"Даже когда "Манчестер Юнайтед" был на пике, и Криштиану Роналду отправился в "Реал", это ощущалось как шаг вперед, потому что "Реал" был "Реалом". Но сейчас у меня ощущение, что два испанских гранда сильно сдали".



"У Салаха остается еще два с половиной года по контракту. Я бы не видел здесь слишком большой проблемы".



"Реал" потратил кучу денег на Азара, когда тот был в таком же возрасте, как и Салах сейчас. Я говорю это к тому, что обычно ты все же хочешь тратить такого рода деньги на игроков, которым 25-26 лет и которые имеют более высокую ценность".



"Если он уйдет — а я себе этого не представляю, — "Ливерпуль" получит огромные деньги, но я думаю, его время для такого рода трансфера прошло", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.