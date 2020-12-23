Каррагер не верит в переход Салаха в "Реал"
Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер объяснил, почему его не тревожат слухи насчет возможного трансфера Мохамеда Салаха в "Реал".
На прошлой неделе Салах в интервью AS сообщил, что не исключает свой переезд в Ла Лигу, что породило спекуляции насчет будущего 28-летнего египтянина.
Каррагер видит здесь некоторое сходство с ситуацией Криштиану Роналду, когда тот уезжал из "Манчестер Юнайтед" в Мадрид в 2009 году, но большая разница, как считает Джейми, в том, что нынешний "Реал" не является шагом вперед относительно "Ливерпуля".
"Думаю, сейчас насчет этого не может быть таких дебатов, как несколько лет назад".
"Даже когда "Манчестер Юнайтед" был на пике, и Криштиану Роналду отправился в "Реал", это ощущалось как шаг вперед, потому что "Реал" был "Реалом". Но сейчас у меня ощущение, что два испанских гранда сильно сдали".
"У Салаха остается еще два с половиной года по контракту. Я бы не видел здесь слишком большой проблемы".
"Реал" потратил кучу денег на Азара, когда тот был в таком же возрасте, как и Салах сейчас. Я говорю это к тому, что обычно ты все же хочешь тратить такого рода деньги на игроков, которым 25-26 лет и которые имеют более высокую ценность".
"Если он уйдет — а я себе этого не представляю, — "Ливерпуль" получит огромные деньги, но я думаю, его время для такого рода трансфера прошло", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.
23.12.2020 14:00
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Ну хз, мб тысяч на 20-30 можно повысить зп, но она у него итак праймовая, а на уровне вообще вроде самая дорогая. Но есть он свой хлеб не зря, офк, ну и на шею садить не надо его.
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Клоппу стоит отдать должное по работе с днищами. Плохих игроков не бывает, ко всем нужен подход
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Нафиг этот распиаренная 3х сезонка сдалась Реалу?
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Все верно, агент тупо выбивает последний жирный контракт в топ клубе.
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