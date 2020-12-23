Сульшер знает, как удержать Погба в "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что завоевание трофеев поможет его клубу удержать игроков вроде полузащитника Поля Погба.

Если верить агенту Мино Райоле, то Погба не чувствует себя счастливым в Манчестере, и в первую очередь это связано с тем, что "Юнайтед" не соответствует амбициям Поля.



Сульшер не сомневается в профессионализме Погба, но признает, что для такого рода больших игроков способность клуба выигрывать трофеи является определяющей.



"В "Манчестер Юнайтед" всегда есть потребность выигрывать трофеи. И чем больше мы выигрываем трофеи, тем сильнее игроки хотят выступать за нас — и тем выше планка, которую вы устанавливаете для себя. Таков вызов для игроков, и мы хотим, чтобы они прибавляли, становились лучше и лучше".



"Поль уже достаточно давно находится здесь и, конечно, хочет выиграть больше трофеев. Он тренируется и играет с очень, очень хорошим настроем".



"Он любит футбол, он амбициозен, он жаждет быть успешным — как и большинство других в команде. Не все мы одинаковые".



"Я бы сказал, что эта группа игроков произвела на меня впечатление своим настроем и духом в последнее время, а также своим отношение к делу".



"Конечно, завоевание трофеев зависит от нас, а затем мы посмотрим, с кем будет двигаться дальше", — сообщил Сульшер ESPN.