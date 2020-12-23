Грин предупредил "Челси", что избавиться от Кепы будет сложно
Бывший голкипер "Челси" Роберт Грин заявил, что "синим" будет сложно избавиться от Кепы Аррисабалаги.
Аррисабалага утратил статус первого номера "Челси" с появлением на "Стэмфорд Бридж" Эдуара Менди, и многие ожидают, что в обозримом будущем "синие" попытаются продать Кепу или хотя бы отправить в аренду.
Однако сделать и то, и другое будет сложно, считает Грин, ведь в 2018 году Кепа обошелся "Челси" в 71 миллион фунтов, получив роскошный контракт с зарплатой в 170 тыс. фунтов в неделю.
"Будет тяжело его продать. Все дело в цифрах. "Челси" и (директор) Марина Грановская не привыкли терять деньги".
"Они обладают активом, который значительно обесценился, но другим футбольным клубам, учитывая финансовую ситуацию, будет сложно позволить себе такой трансфер".
"Я говорю даже не о продаже — просто отправить его в аренду будет сложно. Трансферная стоимость и зарплата — главное препятствие к решению этой ситуации", — сообщил Грин The Athletic.
23.12.2020 12:00
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Последние комментарии:
Это ему за Сарри. Уважение управляющим боссам в Челси.
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чувак дал несовсем правильное интервью
дело в том что грановская как раз таки и привыкла терять деньги.
хаверц + вернер + кепа мягко говоря упали в цене.
а учитывая что конкуренция у вратарей итак самая большая среди игроков, а также что кепа смог выиграть приз самого худшего вратаря, то избавиться от него будет не просто сложно, а вообще НЕВОЗМОЖНО
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можно его застраховать, а потом несчастный случай, автокатастрофа, ну или "Новичек"
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Заполните ему 100 млн сам уйдет
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