Грин предупредил "Челси", что избавиться от Кепы будет сложно

Кепа Аррисабалага Бывший голкипер "Челси" Роберт Грин заявил, что "синим" будет сложно избавиться от Кепы Аррисабалаги.

Аррисабалага утратил статус первого номера "Челси" с появлением на "Стэмфорд Бридж" Эдуара Менди, и многие ожидают, что в обозримом будущем "синие" попытаются продать Кепу или хотя бы отправить в аренду.

Однако сделать и то, и другое будет сложно, считает Грин, ведь в 2018 году Кепа обошелся "Челси" в 71 миллион фунтов, получив роскошный контракт с зарплатой в 170 тыс. фунтов в неделю.

"Будет тяжело его продать. Все дело в цифрах. "Челси" и (директор) Марина Грановская не привыкли терять деньги".

"Они обладают активом, который значительно обесценился, но другим футбольным клубам, учитывая финансовую ситуацию, будет сложно позволить себе такой трансфер".

"Я говорю даже не о продаже — просто отправить его в аренду будет сложно. Трансферная стоимость и зарплата — главное препятствие к решению этой ситуации", — сообщил Грин The Athletic.


Метки Аррисабалага, Грин, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2020 12:00

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Последние комментарии:




  1. gameboy 23.12.2020 13:19 # gameboy
    Это ему за Сарри. Уважение управляющим боссам в Челси.

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  2. superperez101 23.12.2020 13:10 # superperez101
    чувак дал несовсем правильное интервью

    дело в том что грановская как раз таки и привыкла терять деньги.
    хаверц + вернер + кепа мягко говоря упали в цене.

    а учитывая что конкуренция у вратарей итак самая большая среди игроков, а также что кепа смог выиграть приз самого худшего вратаря, то избавиться от него будет не просто сложно, а вообще НЕВОЗМОЖНО

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  3. j-silver 23.12.2020 12:38 # j-silver
    можно его застраховать, а потом несчастный случай, автокатастрофа, ну или "Новичек"

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  4. hunter022 23.12.2020 12:02 # hunter022
    Заполните ему 100 млн сам уйдет

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