Грин предупредил "Челси", что избавиться от Кепы будет сложно

Бывший голкипер "Челси" Роберт Грин заявил, что "синим" будет сложно избавиться от Кепы Аррисабалаги.

Аррисабалага утратил статус первого номера "Челси" с появлением на "Стэмфорд Бридж" Эдуара Менди, и многие ожидают, что в обозримом будущем "синие" попытаются продать Кепу или хотя бы отправить в аренду.



Однако сделать и то, и другое будет сложно, считает Грин, ведь в 2018 году Кепа обошелся "Челси" в 71 миллион фунтов, получив роскошный контракт с зарплатой в 170 тыс. фунтов в неделю.



"Будет тяжело его продать. Все дело в цифрах. "Челси" и (директор) Марина Грановская не привыкли терять деньги".



"Они обладают активом, который значительно обесценился, но другим футбольным клубам, учитывая финансовую ситуацию, будет сложно позволить себе такой трансфер".



"Я говорю даже не о продаже — просто отправить его в аренду будет сложно. Трансферная стоимость и зарплата — главное препятствие к решению этой ситуации", — сообщил Грин The Athletic.