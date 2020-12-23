Гвардиола: "Увольнение Артеты было бы большой ошибкой"

Микель Артета Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил "Арсенал", что увольнение Микеля Артеты было бы большой ошибкой.

Домашнее поражение 1:4 от "Сити" в четвертьфинале Кубка Лиги накануне только увеличило давление на Артету, чья команда не может победить уже восемь матчей кряду во внутренних соревнованиях.

Тем не менее, Гвардиола спешит поддержать своего бывшего ассистента, призывая "Арсенал" к терпению.

"Я практически уверен, что они продолжат доверять ему. Они совершат большую ошибку, если думают уволить его".

"Я знаю, какими невероятными качествами он обладает как человек и особенно как тренер. И я знаю, насколько он внимателен ко всем деталям".

"Это лишь вопрос времени, потому что он будет успешен".

"В футболе все может измениться за одну неделю. Я исхожу из нашего совместного опыта — у нас была одна из самых невероятных и самых успешных команд в истории английского футбола, и он был частью этого".

"Без него это было бы невозможно. Чтобы создать нечто такое, тебе нужно время, как это было у меня в моем первом сезоне", — цитирует Гвардиолу BBC.


Метки Арсенал, Артета, Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2020 11:00

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  1. charmk 23.12.2020 11:28 # charmk
    агент эвертона делает всё чтобы эвертон был в четверке

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  2. liverbro 23.12.2020 11:11 # liverbro
    Да какая нафиг разница?хуже уже не будет

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  3. chelsea88 23.12.2020 11:09 # chelsea88
    Все коучи АПЛ хотят чтоб гелевый подольше оставался у руля никчёмного гейклуба аснл

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