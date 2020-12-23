Анчелотти подтвердил, что мог сменить Фергюсона в "Юнайтед"

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти подтвердил, что разговаривал с сэром Алексом Фергюсоном насчет своего назначения в "Манчестер Юнайтед".

В своей автобиографической книге "Лидерство", вышедшей в свет в 2015 году, Фергюсон вспоминал, как остановил выбор на Дэвиде Мойесе в качестве своего преемника у руля "Юнайтед".



"Мне стало известно, что Жозе Моуриньо дал свое слово Роману Абрамовичу насчет возвращения в "Челси", а Карло Анчелотти должен будет заменить его в "Реале", — писал сэр Алекс.



В преддверии матча Кубка Лиги против "Юнайтед" Анчелотти подтвердил это и назвал причину, почему он отверг "красных дьяволов" семь лет назад.



"Я могу сказать, что поддерживаю великолепные отношения с сэром Алексом. Мы встречались с ним, когда он решил закончить тренировать, но я уже был близок к "Реалу". Я ценю факт, что тогда он поговорил со мной", — цитирует Анчелотти Daily Mail.