Кариус может досрочно вернуться в "Ливерпуль"

Принадлежащий "Ливерпулю" голкипер Лорис Кариус может вернуться в мерсисайдский клуб уже в январе.

Напомним, в прошлом сезоне Кариус досрочно вернулся из двухлетней аренды в "Бешикташе" по причине невыплаченной зарплаты.



В минувшее трансферное окно "красные" нашли новое пристанище для Лориса, отправив 27-летнего немца в аренду в "Унион".



Командировка на родину стала сущим кошмаром для Кариуса, который накануне сыграл только свой первый матч за берлинскую команду, не сумев предотвратить поражение 1:3 от "Падеборна" в Кубке Германии.



Как сообщает Kicker, в "Унионе" не рассматривают Кариуса как первого номера, и это может привести к досрочному прекращению арендного соглашения.



Правда, теперь главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп может положиться на последнем рубеже не только на Алиссона и Адриана, но и на молодого Кувина Келлехера, поэтому Лорис и на "Энфилде" будет лишним.