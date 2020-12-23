Кариус может досрочно вернуться в "Ливерпуль"

Лорис Кариус Принадлежащий "Ливерпулю" голкипер Лорис Кариус может вернуться в мерсисайдский клуб уже в январе.

Напомним, в прошлом сезоне Кариус досрочно вернулся из двухлетней аренды в "Бешикташе" по причине невыплаченной зарплаты.

В минувшее трансферное окно "красные" нашли новое пристанище для Лориса, отправив 27-летнего немца в аренду в "Унион".

Командировка на родину стала сущим кошмаром для Кариуса, который накануне сыграл только свой первый матч за берлинскую команду, не сумев предотвратить поражение 1:3 от "Падеборна" в Кубке Германии.

Как сообщает Kicker, в "Унионе" не рассматривают Кариуса как первого номера, и это может привести к досрочному прекращению арендного соглашения.

Правда, теперь главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп может положиться на последнем рубеже не только на Алиссона и Адриана, но и на молодого Кувина Келлехера, поэтому Лорис и на "Энфилде" будет лишним.


Метки Кариус, Ливерпуль, Унион

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2020 09:00

Количество просмотров Просмотров: 0

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. recyjoed 23.12.2020 09:21 # recyjoed
    с одной стороны жалко его, с другой - он миллионер, че его жалеть)

    (ответить)

  2. tigerpool 23.12.2020 09:20 # tigerpool
    Пздц он днорик

    (ответить)

  3. gerrard08 23.12.2020 09:16 # gerrard08
    Мля, когда уже у этой скотины контракт истечет?

    (ответить)

  4. vyrentz 23.12.2020 09:12 # vyrentz
    Да заканчивал бы он уже с футболом

    (ответить)

  5. bangladesh 23.12.2020 09:05 # bangladesh
    легенда

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: