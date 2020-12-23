Кариус может досрочно вернуться в "Ливерпуль"
Принадлежащий "Ливерпулю" голкипер Лорис Кариус может вернуться в мерсисайдский клуб уже в январе.
Напомним, в прошлом сезоне Кариус досрочно вернулся из двухлетней аренды в "Бешикташе" по причине невыплаченной зарплаты.
В минувшее трансферное окно "красные" нашли новое пристанище для Лориса, отправив 27-летнего немца в аренду в "Унион".
Командировка на родину стала сущим кошмаром для Кариуса, который накануне сыграл только свой первый матч за берлинскую команду, не сумев предотвратить поражение 1:3 от "Падеборна" в Кубке Германии.
Как сообщает Kicker, в "Унионе" не рассматривают Кариуса как первого номера, и это может привести к досрочному прекращению арендного соглашения.
Правда, теперь главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп может положиться на последнем рубеже не только на Алиссона и Адриана, но и на молодого Кувина Келлехера, поэтому Лорис и на "Энфилде" будет лишним.
23.12.2020 09:00
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с одной стороны жалко его, с другой - он миллионер, че его жалеть)
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Пздц он днорик
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Мля, когда уже у этой скотины контракт истечет?
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Да заканчивал бы он уже с футболом
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легенда
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