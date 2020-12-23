"Юнайтед" надеется перехватит Алабу

Давид Алаба "Манчестер Юнайтед" хочет перехватить защитника "Баварии" Давида Алабу.

Ранее в декабре председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге признал поражение в стремлении своего клуба склонить Алабу к новому контракту.

Ожидается, что Давид покинет Мюнхен в конце этого сезона свободным агентом, причем начать переговоры с зарубежными клубами игрок сборной Австрии сможет уже 1 января.

Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, этим "Юнайтед" и собирается воспользоваться — "красные дьяволы" хотят заключить предварительное соглашение с Алабой уже в следующем месяце.

Интерес к Алабе, который выступает за "Баварию" с 2010 года, также проявляют "Реал", ПСЖ и "Челси", однако "Юнайтед" надеется опередить конкурентов, предложив 28-летнему австрийцу роскошную сделку с зарплатой в 12 миллионов фунтов в год.


Метки Алаба, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2020 08:00

Количество просмотров Просмотров: 0

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tigerpool 23.12.2020 09:23 # tigerpool
    Как ЦЗ он днорик похуже линделефа

    (ответить)

  2. keane16 23.12.2020 08:58 # keane16
    Нах не нужен, как цз

    (ответить)

  3. vyrentz 23.12.2020 08:55 # vyrentz
    Он в роли ЦЗ а АПЛ - смешно. А как ЛЗ, сейчас Рбертсон сильнее и зп в 6! раз меньше. КАкой же ЛФК топ, с какой стороны не посмотри

    (ответить)

  4. wearechelsea 23.12.2020 08:34 # wearechelsea
    сперМЮ только бабки может предложить

    (ответить)

  5. dragonishka 23.12.2020 08:26 # dragonishka
    А че он уходит-то из сильнейшего клуба?

    (ответить)

  6. alexomck 23.12.2020 08:14 # alexomck
    на подмену Робертсону сойдёт.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: