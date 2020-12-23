"Юнайтед" надеется перехватит Алабу
"Манчестер Юнайтед" хочет перехватить защитника "Баварии" Давида Алабу.
Ранее в декабре председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге признал поражение в стремлении своего клуба склонить Алабу к новому контракту.
Ожидается, что Давид покинет Мюнхен в конце этого сезона свободным агентом, причем начать переговоры с зарубежными клубами игрок сборной Австрии сможет уже 1 января.
Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, этим "Юнайтед" и собирается воспользоваться — "красные дьяволы" хотят заключить предварительное соглашение с Алабой уже в следующем месяце.
Интерес к Алабе, который выступает за "Баварию" с 2010 года, также проявляют "Реал", ПСЖ и "Челси", однако "Юнайтед" надеется опередить конкурентов, предложив 28-летнему австрийцу роскошную сделку с зарплатой в 12 миллионов фунтов в год.
23.12.2020 08:00
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Последние комментарии:
Как ЦЗ он днорик похуже линделефа
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Нах не нужен, как цз
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Он в роли ЦЗ а АПЛ - смешно. А как ЛЗ, сейчас Рбертсон сильнее и зп в 6! раз меньше. КАкой же ЛФК топ, с какой стороны не посмотри
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сперМЮ только бабки может предложить
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А че он уходит-то из сильнейшего клуба?
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на подмену Робертсону сойдёт.
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