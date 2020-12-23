"Юнайтед" надеется перехватит Алабу

"Манчестер Юнайтед" хочет перехватить защитника "Баварии" Давида Алабу.

Ранее в декабре председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге признал поражение в стремлении своего клуба склонить Алабу к новому контракту.



Ожидается, что Давид покинет Мюнхен в конце этого сезона свободным агентом, причем начать переговоры с зарубежными клубами игрок сборной Австрии сможет уже 1 января.



Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, этим "Юнайтед" и собирается воспользоваться — "красные дьяволы" хотят заключить предварительное соглашение с Алабой уже в следующем месяце.



Интерес к Алабе, который выступает за "Баварию" с 2010 года, также проявляют "Реал", ПСЖ и "Челси", однако "Юнайтед" надеется опередить конкурентов, предложив 28-летнему австрийцу роскошную сделку с зарплатой в 12 миллионов фунтов в год.